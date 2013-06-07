Gezi Parkı direnişçileri eylemde ders aldı

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Türker Susmuş, Gezi Parkı eylemlerine katılan ve sınava girecek öğrencilerine ders anlattı.



Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker Susmuş, Taksim Gezi Parkı'ndaki olayları protesto etmek için İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen eylemde ögrencilerine ders anlattı.

Dün gece yapılan eyleme katılan öğrencileri, meydanın bir köşesinde toplayan Susmuş, sınav öncesi "maliyet muhasebesi" dersinde konu tekrarı yaptı. Çimlerin üzerine oturan öğrenciler, seyyar tahta üzerinde ders anlatan hocayı pür dikkat dinledi.

Prof. Dr. Türker Susmuş, eyleme bireysel olarak geldiğini, üniversiteyi temsil etmediğini belirterek, "Öğrencilerden bir kısmı demokratik haklarını kullanmak için eyleme katılıyor. Üniversite yönetiminden 'ders çalışamıyoruz, sınavları erteleyebilir misiniz' talebinde bulundular. Bu talep uygun görülmedi. Yarın maliyet muhasebesi dersinden sınav yapacağım. Burada bulunmak isteyenler sınava çalışamayacak düşüncesiyle böyle bir yolu seçtim. Konu tekrarı yaptık" diye konuştu.

Öğrencilerden ders esnasında taşkınlık yapmamalarını ve slogan atmamalarını istediğini anlatan Susmuş, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Buraya gelen hiçbir öğrencimiz tahrik etme, aşırıya kaçma gibi bir davranış içine girmedi. Çok güzel bayram havasında dersimizi anlattık. Sınavda çıkabilecek konuların tekrarını yaptık. Dersin sonunda öğrencilere zor olan alanlardan soru sorulmayacağı müjdesini verdim. Bayram havasında hem dersimizi işledik hem de demokratik hakkımızı kullandık."

Öğrencilerden Dorukcan Keskin ise işletme fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğunu, 3. sınıftan maliyet muhasebesi dersini aldığını belirterek, "Hocamız, maliyet muhasebesi dersinden vizeden finale kadarki bölümün tekrarını yaptı. Bu dersten geçen yıl kalmıştım. Hocamız ders anlatacağını söyleyince biz de dinledik. Herhangi bir provokasyon olmadan sadece dersimizi dinledik. Yarın sınava gireceğiz, benim için iyi bir konu tekrarı oldu" dedi.

Dersin bitiminde, öğrenciler İstiklal Marşı okudu.