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Dünya
Deutsche Welle

Gezi Parkı Davası'nda tüm sanıklara beraat

Gezi Parkı Davası'nda yargılanan 26 aktivist beraat etti. Böylece davada yargılanan sanık kalmadı.

30 Nisan 2015 11:59


İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve izinsiz gösteriye katılmak" suçlarından yargılanıyordu. Sanıklar arasında protesto gösterilerini örgütleyen Taksim Dayanışması'nın 5 üyesi de bulunuyordu. Sanıkların 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Taksim Gezi Parkı'na bir alışveriş merkezi inşa etme girişimi 2013'te çevreci grupların tepkilerine yol açmış, olaylar daha sonra ülke genelinde hükümete karşı protesto gösterilerine dönüşmüştü. Olaylarda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 8 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl cumhurbaşkanı seçilmişti.

Beraat kararına tepkiler

Davada yargılanan Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Kurulu 2. Başkanı Ayşe Mücella Yapıcı, "Bu davanın tek amacı Taksim Dayanışması'na suç örgütü damgasını vurmaktı" dedi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Türkiye uzmanı Andrew Gardner, beraat kararını memnuniyetle karşıladı. Alman Basın Ajansı'na (dpa) konuşan Gardner, "Dava siyasi motifliydi. Yargılanan barışçıl protesto hakkıydı. Davanın açılmış olması başlı başına bir skandaldır" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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