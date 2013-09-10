Gezi Parkı davasında, duruşma salonu karıştı

Gezi Parkı eylemlerine İzmir'de verdikleri destek nedeniyle 17'şer yıl hapisle yargılanan Akgün Irgat'ın tahliye istemi reddedilince, salonda bulunan izleyiciler kararı protesto etti. Duruşma salonu ve adliye koridorlarında, 'Her yer taksim, her yer direniş' diye slogan atıldı.

Bahri Karataş'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu yargılanan temizlik işçisi Akgün Ilgat ile tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Deniz Dilgi ile avukatları Şükran Öztürk, Sema Pekdaş, Gül Kireçkaya, Dinçer Çalım ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Milletvekilleri Hülya Güven, Mustafa Moroğlu, Musa Çam, Erdal Aksünger, CHP İl Başkanı Ali Engin, Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ile sanıkların aileleri katıldı.

Duruşma salonuna girmek isteyen kişilerin üzeri polis tarafından aranması üzerine Baro Yönetim Kurulu üyesi Avukat Özkan Yücel, tepki gösterdi. Yücel, "Hem dışarıda arıyorsunuz, hem de burada. Bu yasal değil. Elinizde mahkemeden alınmış arama kararı var mı?" dedi. Polisler 'Rutin denetim' yayıldığını söyledi.

Tutuklu yargılanan sanık Akgün Irgat, suçlamaları kabul etmeyerek, İzmir'deki eylemlere kendi özgür iradesiyle katıldığını bildirerek, şöyle konuştu:

"Olaylar başladığından beri internete girmedim. Demokratik hakkımı kullandım. Bu eylemlerde şiddet duruşum olmadı. Örgütün eylemlere çağırdığı gerçek dışıdır. Ben hiç bir örgüte üye değilim. Sol yayın yapan bir dergiyi takip ediyorum. Bu derginin yasal olmayan örgütlerde bağlantısı olduğunu da bilmiyorum. İzmir'deki Nevruz gösterilerine de katıldım. Gezi eylemlerinde, yoğun polis şiddetine maruz kaldık. Eylemlerde çekilen resimler bana ait değildir. Beraat ve tahliyemi istiyorum."

Suçlamaları kabul etmeyen tutuksuz yargılanan Deniz Dilgi de, "Kendi irademle eylemlere katıldım. İzmir'deki eylemlere binlerce kişi katıldı. Ben bu eylemlerde suç teşkil edecek bir davranışta bulunmadım. Polise karşı direnmedim. Polisin dağılın uyarısın duymadım. Elimde de megafon yoktu. Topluluğu megafonla da yönlendirmedim. Özgür irademle, bir tavır olarak bu eylemlere katıldım. Eylemlere de genel olarak katılıyorum" dedi.

Davaya Baro adına Müdahil olarak katılan İzmir Barosu Başkanı Avukat Sema Pekdaş, İzmir'deki gezi eylemlerinde bugüne kadar ilk etapta 393 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerin normal mahkemeler tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyledi. Pekdaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın geçtiğimiz 18 Haziran'da Fas'tan gelir gelmez yaptığı "Bu eylemleri örgütler yapmıştır" açıklaması ardından, 20 Haziran'da tutuklamaların başladığını söyledi. Pekdaş, şöyle konuştu:

"Normal mahkemeler serbest bıraktı. TMK 10'uncu maddesi ile görevli mahkemeler tutuklama yaptı. Demokratik hakkını kullanan bu insanların burada yargılanması yasal değildir. Mahkemeniz onları yargılamada görevli değildir. Elinde pala ve sopa ile insan avına çıkanlar, tutuksuzken, buradaki insanlar tutuklu. Olaylar sırasında beş gün boyunca sabaha kadar sokaklardaydım. Elinde sopa ve joplarla insan avına çıkanları gördüm. Olaylarda bol bol biber gaz bombası, kapsülü atıldı. Bu nasıl bir adalet? Ne zaman polis alanlardan çekildi, biber gazları kesildi, olaylar azaldı. Demokratik tepkisini vermeye çalışan insanlara polis zor kullandı. Milyonların içinde sadece 50 kişi tutuklandı. Bu vicdanlara sığmaz. Sizin mahkemeniz bu davaya bakmakla görevli değildir. Hem görevsizlik hem de tahliye talep ediyorum."

Duruşma savcısı Erhan Ünlü, henüz delillerin toplanmadığını, fotoğraftaki kişilerin sanıklar olup olmadığının tespitini ve tutukluluğuna devam edilmesini istedi. Kısa bir aranın ardından Mahkeme Heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına, fotoğraftaki kişilerin sanıkların olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Bu karar üzerine, salonda izleyici olarak bulunan yaklaşık 100 kişi, tepki gösterdi. İzleyiciler, 'Her yer Taksim, her yer direniş', ' AKP halka hesap verecek', 'Gün gelecek AKP halka hesap verecek', 'Direne direne kazanacağız', 'Devrimci tutsaklar onurumuzdur' ve 'Devrimci tutsaklara özgürlük' sloganları atıp, mahkeme heyetini protesto etti. Salondan yaklaşık 10 dakika kadar çıkmayan grup, mahkeme heyetinin kürsüyü terk etmesi üzerine, salondan dışarı çıktı. Grup, adliye dışında da basın açıklaması yapıp, olayı protesto etmeye devam etti. Aynı konuda diğer iki davanın görülmesine de öğleden sonra başlanacak.

Bugüne kadar yapılan İzmir'de operasyonlarda 49 kişi tutuklanmış, 13 kişi geçtiğimiz günlerde yapılan tutukluluk incelemesi sonucu tahliye edilirken, olaylarda tutuklu sayısı 36'ye düşmüştü.