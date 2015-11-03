Kayseri'deki Gezi Parkı davasında 28 kişiye daha hapis cezası

Kayseri'de 1 Haziran 2013'te çıkan Gezi Parkı protestosunda gözaltına alınarak haklarında dava açılan 161 tutuksuz sanıktan 28'i, 5 ay ila 1 yıl arasında hapis cezası aldı. Mahkeme hakimi, sanıklara verilen cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kayseri'de 1 Haziran 2013'te kent genelinde, İstanbul'daki Gezi Parkı protestosuna destek amacıyla başlayan eylemlerde, 161 kişi gözaltına alındı ve haklarında '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Hakaret', 'Kamu malına zarar verme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından dava açıldı. 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, sanık avukatları ve tutuksuz sanıkların bazıları katıldı.

DHA'da yeralan bilgiye göre; olay gününe ait kamera kaydı görüntülerinin de izletildiği duruşmada, sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti. Sanıkların herhangi bir suç işlemediğini savunan sanık avukatlarından Seçkin Öztürk, "Devlet malına zarar vermek, kamu görevlilerine hakaret ya da üzerlerine atılı diğer suçları işleme kastıyla hareket etmemiştir. Eyleme katılanlardan hiçbiri, orada suç işlemek için bulunmadı. Herkes anayasal hakkını kullanmıştır. Bu nedenle bütün sanıkların beraatını talep ediyorum" dedi.

Sistemi eleştiren ve sanıkların suçsuz olduğunu söyleyen sanık avukatlarından Nebahat Ülker de, "Torba kanunlar gibi torba suç üretilmiştir. Müvekkillerim en doğal hakları olan demokratik haklarını kullanmıştır. Eylemlerinde herhangi bir suç unsuru oluşmamıştır. Beraatlarını talep ediyorum" diye konuştu.

Yapılan yargılama sonunda 161 sanıklı davada, 1 sanık 'Kamu malına zarar vermek', 2 sanık 'Mala zarar vermek' ve 25 sanık da 'Kamu görevlisine direnme' suçlarını işlediği gerekçesiyle, 5 ay ile 1 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkeme hakimi cezalarda 'hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına' karar verdi. 'Hakaret' suçundan ise, tüm sanıklar beraat etti.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 7’si yabancı uyruklu 255 kişinin yargılandığı dava sonuçları 23 Ekim'de açıklanmış, mahkeme 244 sanığı 2 ay 15 günden 14 ay 15 güne kadar çeşitli hapis cezasına çarptırmıştı.