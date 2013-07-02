Gezi Parkı 8 bin metrekare büyüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim Gezi Parkı'nı 8 bin metrekare daha büyütüyor.

İBB'nin yazılı açıklamasına göre, Gezi Parkı'nın Cumhuriyet Caddesi yönünde ve alt kısmında kalan dükkanların enkazının kaldırılmasının ardından, bu alanın da yeşillendirilmesi çalışmasına başlandı.

Mülkiyeti İBB'ye ait dükkanların yıkılarak tasfiyesi ile 8 bin metrekare daha alan kazanıldı. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğünce sürdürülen çalışma ile 50 bin metrekare yüzölçümüne sahip Gezi Parkı’nın alanı 58 bin metrekareye çıkacak. Cumhuriyet Caddesi'ne doğru yapılan eğim kazandırma ile Gezi Parkı ile trafiğin yer altına alınmasıyla kazanılan alan ve Atatürk Anıtı etrafındaki Meydan bütünleştirilmiş olacak.

Çalışma kapsamında 17 çınar ağacı dikimi gerçekleştirilirken, Cuma gününe kadar tamamlanması planlanan çalışma kapsamında 120 bin çiçek daha ekilecek.

Parkta 16 Haziran'dan bu yana sürdürülen çalışmalar sonucunda, daha önce 563 olan ve 5 adedi Taksim Yayalaştırma Projesi sahasında kalması sebebiyle Abide-i Hürriyet Anıt Parkı'na nakledilerek 558’e düşen ağaç sayısı, 16 Haziran sonrası dikilen 129 yetişkin ağaç ve bugün dikilen 17 adet çınar ağacı ile 704 ağaca ulaştı.

202 bin mevsimlik çiçek sayısı 322 bine ulaşırken, 5 bin adet gül dikildi. Tahrip olan çim alan yenilenerek, 26 bin metrekare yeni çim serildi.

Park alanına 50 adet yeni bank konuldu, 82 bankın tamiratı yapılarak tekrar kullanıma sunuldu. Oturma gruplarının sayısı 132'ye ulaştı. Zarar gören çocuk oyun grubunun yerine yenisi yerleştirildi. Zarar gören aydınlatma tesisatı, aydınlatma direkleri elden geçirildi ve eksikleri tamamlanarak çalışır hale getirildi.