Gezi Parkı 13'üncü gün temizlik ve kahvaltıyla başladı

Gezi Parkı'ndaki eylem 13'üncü gününe girdi. Gece geç saatlere kadar süren eğlencenin ardından eylemciler sabaha karşı güneşin doğmasıyla güne temizlik ve kahvaltı yaparak başladı.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na dün akşam saatlerinden itibaren akın eden binlerce kişi, gece saatlerinde de şarkılar söyleyip gönüllerince eğlendi.

Sabah yeni bir güne uyanan eylemciler güne temizlik ve kahvaltı yaparak başladı.

Bazı vatandaşlar ise günün aydınlanmasıyla birlikte boş buldukları alanlarda futbol maçı yaparak keyifli dakikalar geçirdi.



Olaysız gece...



Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve Beşiktaş'ta olaysız bir gece yaşanırken, Gazi Mahallesi'nde izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti.

Eylemciler, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda bekleyişlerini gece boyunca sürdürdü. Bazı eylemciler gruplar halinde eğlendi. Gezi Parkı'nda bir berber, eylemcileri ücretsiz traş ederken, traş olanlar arasında turistler de yer aldı.

Yeni evlenen bir çift, üzerlerindeki gelinlik ve damatlıkla, eylemcilere destek amacıyla Taksim Meydanı'na geldi. Meydanda ve Gezi Parkı'nda bir süre oynayarak eğlenen çift, daha sonra buradan ayrıldı.

Eylemciler, açık hava sinemasında Kemal Sunal'ın baş rolünü oynadığı "Zübük" filmini izledi.

Taksim'de zaman zaman eylemciler arasında tartışmalar da yaşandı. Sabah saatlerinde bazı eylemciler çevre temizliği yaptı.

Beşiktaş'ta da sakin bir gece yaşanırken, küçük gruplar Gümüşsuyu Caddesi'nde kısa süre bekledikten sonra dağıldı.



Gazi Mahallesi'nde müdahale



Öte yandan, Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde çöp konteynerlerini devirerek ateşe veren ve yola barikat kuran grup, polise taş, havai fişek ve molotofkokteyli attı. Polis, göstericileri biber gazı ve tazyikli suyla dağıttı. Grubun dağılmasının ardından polisler, Gazi Polis Merkezi çevresinde bekleyişini sürdürdü.