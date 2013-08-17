'Gezi' olaylarında hayatını kaybedenler için 24 saatlik oturma eylemi

Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybedenlerin yakınlarının da aralarında bulunduğu bir grup, Galatasaray Meydanı'nda 24 saat sürecek bir oturma eylemi başlattı.

Protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler açan grup, TAYAD'lı aileler adına hazırlanmış basın açıklamasını okudu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ezgi Çapa ve Uğur Can’ın haberine göre, basın açıklamasında "Taksim Gezi Direnişi ve Halk ayaklanmasında yaratılan bu zulüm karşısında evlatlarımızın katledilmesi karşısında biz analar, babalar, kardeşler, yakınlar aileler olarak adalet istiyoruz. Halk adalet istiyor. Mehmet Ayvalıtaş'ın, İrfan Tuna'nın, Ethem Sarısülük'ün, Abdullah Cömert'in, Ali İsmail Korkmaz'ın katilleri, komadaki Berkin Elvan'ı vuranlar cezalandırılmalıdır. Adalet istemimizi dile getirmek, toplumsal duyarlılık ve adalet arayışını somutlaştırmak adına Galatasaray Lisesi önünde bugün 24 saatlik oturma eylemine ailelerimizle birlikte başlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

‘Katiller belli ancak ifadeleri bile alınmadı’

Gezi olayları sırasında 3 Haziran'da hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in ağabeyi Zafer Cömert "Olayın üzerinden yaklaşık 2 buçuk aylık bir süre geçti. Bu süre zarfında soruşturma ne alemde diye soruyoruz, size cevap vereyim: 'Hiçbir şey yapılmıyor'. Kardeşimin soruşturma dosyası adli tıpta beklemede. Kardeşimin katilleri belli olmasına rağmen soruşturma dahilinde ifadeleri bile alınmamıştır. Biz dosyanın gerekli mercilere iletilmesini ve faillerin parmaklıklar arkasına gönderilmesini istiyoruz. Adalet bir gün size de lazım olacak" şeklinde konuştu.

‘Bu nasıl taraflı bir vicdan’

Gezi olaylarında kardeşi Mehmet Ayvalıtaş'ı kaybeden Muharrem Ayvalıtaş da hükümetin olaylar karşısındaki tavrını eleştirerek "Bir tarafta olup olmadığı bile belli olmayan Tophane'deki türbanlı saldırıyı gündeme getirip, bir tarafta olduğu polis terörüne kurban gittiği herkes tarafından bilinen kardeşlerimizi görmezden geliyorlar. Bu nasıl taraflı bir vicdan, adalet duygusu anlamış değilim" dedi.

‘Ey halk dünü unutma’

Basın açıklamasının ardından Galatasaray Meydanında 24 saatlik oturma eylemine başlayan grup marşlar söyledi. İstiklal Caddesi 'nden geçenlerin yoğun ilgi gösterdiği eylem sırasında konuşan Zafer Cömert kalabalığa şöyle seslendi: " Ey halk dünü unutma! Onları unutursan yarın sen de katledilirsin. Faşizm kimseyi tanımaz, ne dindar der, ne sağcı, ne solcu, önüne geleni katleder"

Eylemin yarın saat 16:00'ya kadar sürmesi bekleniyor.