'Gezi' korkusu Taksim'e çıkan yolları kapattırdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle yarın saat 09.00'dan itibaren Taksim'e çıkan çok sayıda cadde, sokak ve kritik noktanın trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Gezi Parkı protestolarının yıl dönümünde yapılan duyuruda Taksim'e giden raylı sistemlerin iptal edildiği belirtildi.

Çağatay Kenarlı'nın DHA'da yer alan haberine göre, belediyeden yapılan açıklamada "31 Mayıs 2015 günü 09.00'dan itibaren ikinci bir bildirime kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları ile F1 Kabataş - Taksim Füniküler hattı kapalı olacaktır" denildi.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde:

"Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle 31 Mayıs 2015 Pazar günü saat:09.00'dan itibaren etkinlikler bitene kadar kademeli olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkartılmıştır.



Saraçhane Parkı Ve Çevresinde Gerektiğinde Trafiğe Kapatılacak Yollar

-Fevzipaşa Caddesi

-Macar Kardeşler Caddesi

-Atatürk Bulvarı



Saraçhane Ve Çevre Tedbirleri İçinde Kullanılabilecek Alternatif Caddeler

-Abdülezelpaşa Caddesi

-Kadir Has Caddesi

-Ragıp Gümüşpala Caddesi

-Haliç Caddesi

-Şehzadebaşı Caddesi



Beyazıt Meydanı Ve Çevresinde Gerektiğinde Trafiğe Kapatılacak Yollar

-Ordu Caddesi



Beyazıt Meydan Ve Çevresinde Kullanılabilecek Alternatif Caddeler

-Vatan Caddesi

-Millet Caddesi

-Türkeli Caddesi

-Koska Caddesi

-Hayriye Tüccarı Caddesi



Saraçhane Parkı Ve Çevresinde Gerektiğinde Trafiğe Kapatılacak Yollar Ve Alternatif Güzergahlar

-Fevzipaşa Caddesi, Kıztaşı Caddesi Kavşağı (Edirnekapı istikametinden gelen akım Kıztaşı Caddesi istikametine yönlendirilecek.)

-Horhor Caddesi Medical Park önü (Macar Kardeşler Caddesine akım gönderilmeyecek.)

-Atatürk Bulvarı Unkapanı Köprüsü (Balat'tan gelen akım Sirkeci istikametine yönlendirilecek.)

-Kemer ışıklar (aradan çıkan araçlar Macar Kardeşler Caddesi istikametine gönderilmeyecek.)

-Unkapanı Köprüsü Şişhane istikametinden gelen akım Balat ve Sirkeci istikametine yönlendirilecek.

-Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesinden Atatürk Bulvarına gelen akım Mudurnu tünel girişinden kesilerek Vatan Caddesi istikametine yönlendirilecek.

-Millet Caddesi Ender Mağazası karşısı Atatürk Bulvarına akım verilmeyecek.

-İSKİ ışıklar Aksaray Varyant girişi akım, Vatan Caddesi istikametine verilecek. (Atatürk Bulvarına akım gönderilmeyecek.)

-Ordu Caddesinden Atatürk Caddesine giriş yanyol girişi kapatılacak. (Atatürk Bulvarına akım verilmeyecek.)

-Şehzadebaşı Caddesinden gelen akım Gençtürk Caddesine yönlendirilecek.

-Atatürk Bulvarı Hacı Kadın Caddesi katılım (akım Hacı Kadın Caddesine yönlendirilecek.)

-Ordu Caddesinden gelen akım Koska Caddesine yönlendirlecek.

-Çarşıkapı Meydandan gelen akım Tiyatro Caddesine yönlendirilecek.



Şişli Mecidiyeköy Ortaklar Kavşağından Taksim istikametine kapatılacak, trafik akımı Ortaklar Caddesinden Esentepe istikametine yönlendirilecek.

-Şişli Bomonti Tüneli Dolmabahçe istikametine kapatılacak, trafik akımı Akar Caddesinden Çağlayan ve Piyale Paşa Bulvarına yönlendirilecek.

-Şişli Kuştepe kavşağından, Geçit Sokak istikametine gitmek isteyen akım, Kuştepe Kavşağından kapatılacak trafik Çağlayan istikametine yönlendirilecek.

-Çağlayan Hürriyettepe Kavşağından Şişli istikametine gitmek isteyen akım Hürriyet Tepe Kavşağından Darülaceze istikametine yönlendirilecek.

-Akar Caddesi istikametinden Hürriyet Tepe Kavşağında gelen akım, Hürriyet Tepe Kavşağından Çağlayan istikametine yönlendirilecek.

-Darülaceze istikametinden Okmeydanı istikametine gitmek isteyen akım Okmeydanı Kavşağından kapatılacak Odesa Bulvarına yönlendirilecek.

-Piyalepaşa Bulvarından gelen akım Okmeydanı istikametine kapatılacak, Sadabat Viyadüğü istikametine yönlendirilecek.

-Piyalepaşa Bulvarından Dolapdere istikametine gelen akım Dolapdere Kavşağından Taksim Yedikuyular istikametine kapatılacak, trafik Dolapdere Kavşağından Piyalepaşa Bulvarından geri yönlendirilecek.

-Kasımpaşa Tuz Ambarı ışıklardan Şişhane Tarlabaşı Bulvarı istikametine kapatılacak, trafik Tuz Ambarı ışıklardan Hasköy istikametine yönlendirilecek.

-Unkapanı Köprüsünden Taksim istikametine giden akım köprüye girmeden Ragıp Gümüşpala ve Abdülezelpaşa Caddesine yönlendirilecek.

-Sirkeciden Galataköprüsü Karaköy istikametine gelmek isteyen akım kapatılacak, Ragıp Gümüşpala Caddesine yönlendirilecek.

-Ortaköyden Çırağan Caddesi Beşiktaş istikametine gitmek isteyen akım Ortaköyden kapatılacak Bebek istikametine yönlendirilecek.

-Beşiktaş Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, ara sokaklardan çıkan akım Zincirlikuyu istikametine yönlendirilecek.

-Nişantaşı Kavşağı Rumeli Caddesi istikameti kapatılacak, Nişantaşı Kavşağından Fulya istikametine yönlendirilecek.

-Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi istikameti kapatılacak, Nişantaşı Kavşağı istikametine yönlendirilecek.

-Ihlamur Kavşağından Şair Nedim Caddesi istikameti kapatılacak, Ihlamur Kavşağından Fulya istikametine yönlendirilecek.

-Kadırgalar Caddesi Taksim ve Küçük Çiftlik Caddesi istikameti kapatılacak, trafik akımı Bomonti Tünel istikametine yönlendirilecek.

-Barbaros Bulvarı Beşiktaş istikametine Balmumcu Kavşağına kapatılacak, Balmumcu Kavşağından Levent istikametine yönlendirilecek.

-Boğaziçi Köprüsü Kuzey istikametine geliş (Sait Çiftçi) Beşiktaş Ortaköy ayrımından kapatılacak Haliç istikametine yönlendirilecek.

-İhtiyaç halinde E-5 Kuzey yol Mecidiyeköy ayrımı kapatılacak, alternatif Çağlayan Haliç istikametine yönlendirilecek.

-E-5 Güney yol Mecidiyeköy ayrımı ihtiyaç halinde kapatılacak, trafik akımı Zincirlikuyu Levent istikametine kapatılacak.