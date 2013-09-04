Gezi karikatüristlerine 'devlet büyüklerine hakaret'ten soruşturma

Aydın'ın Didim ilçesinde, bu sene 18'ncisi düzenlenen Barış Şenlikleri devam ederken, reklam panolarına Didim Gezi Platformu'nun astığı iddia edilen 'Gezi direnişi' konulu birçok ülkeden gelen katılımcıların çizdiği karikatürlerden oluşan sergi savcılık emriyle toplatıldı. Beş kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Buket Yetişsin'in DHA'da yayımlanan haberine göre, birçok sivil toplum kuruluşlarının dahil olduğu Didim Gezi Platformu, 18'nci Didim Barış Şenlikleri sürerken, 31 Ağustos'ta saat 15:00 sularında, Yalı Caddesi üzerinde bulunan reklam panolarına Gezi direnişini konu alan Carlos Latuff (Brezilya), Erdoğan Karayel (Almanya), Marco De Angelis (İtalya), Murat Ahmeti (Kosova) ile Türkiye'den Köksal Çiftçi, Kürşat Zaman, Mehmet Gölebatmaz, Menekşe Çam, Muammer Olcay, Sait Munzur'un karikatürleri asıldı.

Karikatürlerin, AKP Didim İlçe Teşkilatı'nın şikâyeti üzerine, aynı gece yarısı savcılığın verdiği tâlimatla polis tarafından toplatıldı.

Sergiyle ilgil olarak, serginin organizatörlüğünü de yapan ve Didim'de yaşayan çizer Mehmet Gölebatmaz ile birlikte Didim Gezi Platformu'nun 3 üyesi ve reklam panolarını kiralayan şirket yetkilisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Karikakütirist Gölebatmaz'ın avukatı eşliğinde Didim Emniyet Müdürlüğü'nde 'Devlet büyüklerine hakaret' suçlamasıyla ifadesi alındı.

Aynı zamanda avukat olan Gölebatmaz'ın polisteki ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmeyip, "Mesleğim avukatlık olsa da karikatüristim. Türkiye'de ve yurtdışında çalışmalarım yayınlanmakta, birçok müzede çalışmalarım bulunmaktadır. Karikatür eleştiri sanatıdır. Devlet büyüklerine kesinlikle hakaret suçu işlemedim, sadece yalakalık yapmıyorum. Sistemde eleştirilmesi gereken noktaları kendi dünya görüşüm ve sanatımla çiziyor ve sergiliyorum" dedi.

İfadesinde 28 Şubat sürecine en sert eleştiriler getiren çizerlerden biri olduğunu belirten Mehmet Gölebatmaz, "Söz konusu sergiyi, bir karikatür de bana ait olmak üzere üç yabancı ve tanınmış çizer arkadaşlarım olmak üzere toplam 10 çalışmayla oluşturdum. Tüm organizasyonu ben yaptım. Gerçekten atılı bir suçun işlendiği düşünülüyorsa sorumluluğun tümü bana aittir. Darbe dönemlerinde bile ifade vermedim, soruşturma geçirmedim" diye konuştu.

"Ülkem adına özür diliyorum"

Türk ve dünya karikatürünü buluşturan, 'Don Kişot' e-mizah Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Karayel de tepkisini, "Almanya'da bu eylemi hayal bile edemiyorum. Karikatürün bir hiciv ve yergi sanatı olduğunu kabul etmekte zorlanan bir zihniyetle yönetiliyor ülkemiz. Üstelik bu sergi uluslararası bir sergi. Didim gibi CHP'li bir belediyenin hizmet verdiği turistik ve antik bir bölgede böyle bir olayın yaşanması utanç verici büyük bir talihsizliktir. Karikatür, doğası gereği özgür ve eleştirel bir sanat dalıdır. Cumhuriyet tarihinde bu sanatın özellikle politik alanda özel bir yeri ve önemi vardır. Bugünkü eylemden dolayı dünya karikatürcülerinden ülkem adına özür diliyorum" dedi.

"Didim'de oynanan bir oyun var" iddiası

Konu ile ilgili basın toplantısı düzenleyen AKP Didim İlçe Başkanı Hilmi Erbaş ise 'Barış Şenlikleri' kapsamında Altınkum'da sergilenen karikatürlerde Başbakan Recep Tayip Erdoğan'a hakaret, içerikli karikatürlerin yer aldığını, durumu yargıya taşıdıklarını karikatürlerin mahkeme kararı ile indirildiğini söyledi.

Hilmi Erbaş, "Didim'de oynanan bir oyun var. Bunun ayaklarını da belediye, marjinal gruplar ve ulusal basın oluşturuyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde ilçede siyasi ideoloji kargaşası yaratılmak isteniyor. Girişimlerin farkındayız oyuna gelmeyeceğiz, kamuoyu uyanık olmalıdır" dedi.