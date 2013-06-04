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'Gezi' kampanyasına rekor bağış

"Gezi Parkı"ındaki ağaçların kesilmemesi için 7 gündür devam eden eylemlere, üç "Gezi Parkı" aktivisti yeni bir boyut kazandırdı

04 Haziran 2013 16:14

"Gezi" eylemlerinin yapılma nedenlerini tüm dünyaya duyurmak için üç aktivist bir kampanya başlattı. Amaç New York Times ve Washington Post'a tam sayfa ilan vermek. İlan için 53 bin dolar gerekiyordu ama bağışlar şimdiden 78 bin dolara ulaştı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Murat Aktihanoğlu, Oltaç Ünsal ve Duygu Atacan isimli üç aktivist, Amerikan New York Times ve Washington Post gazetelerine "Türk halkı" adına tam sayfa ilan vermek için bir bağış kampanyası başlattı.

Üç aktivist bağış kampanyasının amacını şu cümlelerle açıkladı: "Dünyanın şu anda Türkiye'de yaşananları Türklerden duymasını istiyoruz. Kampanyanın hiçbir kuruluş, parti ve organizasyonla bağlantısı olmadığı belirtildi.

indiegogo.com sitesinde başlatılan kampanyanın sloganı ise, “Full Page Ad for Turkish Democracy in Action: OccupyGezi for the World” (Türk Demokrasisi için tam sayfa ilan: Dünya için Gezi’yi işgal et.)

"Gezi" için kampanya başlatan üç aktivist, ilan için 53 bin 800 dolar toplamayı hedefliyordu. "Gezi" eylemine destek verenler 24 saat içerisinde 55 bin dolar bağış yaptı.

Şu anda siteye 1917 kişi 78 bin 277 dolar bağışta bulundu. Kampanyanın 1 Temmuz'ta sona erdirilmesi ve bu iki gazeteye "Türk halkı" başlığıyla tam sayfa ilan verilmesi bekleniyor.

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