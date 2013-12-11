'Gezi İddianamesi hukuka aykırıdır'

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Antalya’daki Gezi protestoları hakkında Cumhuriyet Savcısı Ahmet Diler’in hazırladığı iddianamenin hukuka aykırı olduğunu savundu. ÇHD Genel Başkan Yardımcısı Münip Ermiş, 170 kişi hakkında tek bir iddianame düzenlenmiş olmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, her olay için ayrı ayrı iddianame düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Birgün.net' de yer alan habere göre, davanın yıllarca sürebileceğini belirten Ermiş “Böyle giderse bu dava bitmez. Sanıyorum bu davanın bitmesi için değil, bitmemesi için bu kadar toplu dava açılıyor. 170 kişinin aynı anda ifadesinin alınması, delillerin toplanması aylar-yıllar alacaktır. Hâlâ daha gözaltılar devam ediyor. Davetle ifadeye çağrılanlar da var, iddianamedeki sanık sayısı 400’ü bulacak diye tahmin ediyoruz” dedi.

Polis dayağına yer verilmemiş

İddianamede otoparktaki dayak olayına ilişkin görüntülerin olmayışını da ‘işkenceyle ilgili ağır bir usulsüzlük’ olarak değerlendiren Ermiş, “Otoparkta çocuklara dayak, işkenceyle ilgili olarak başvurumuz üzerine Antalya Cumhuriyet Savcılığı 2013/38-589 soruşturma sayılı dosya soruşturması devam ediyor. Şikâyetçi olsalar da olmasalar da işkence suçu soruşturulması gereken bir suçtur. Çünkü açıkça bir işkence ve basına da yansıdı. Soruşturma savcısı da bu çocuklar hakkında davayı açarken yakalama anıyla ilgili bu koskoca soruşturma dosyasında, en küçük bir şekilde dahi bahsedilmiyor” diye konuştu.

İddianamede yok

Ermiş, şöyle devam etti: “Tüm Türkiye birbirine girdi bu görüntülerle. Ama bununla ilgili dosya yokmuş gibi, yakalama anında görülen işkenceyle ilgili fiiller, görüntüler yokmuş gibi davranılmıştır. Savcının bu soruşturma dosyasını bilmemesi mümkün değil. Polise, kamu görevlisine direnmeden dava açıyorsun, bunun nasıl gerçekleştirildiği görüntü kayıtlarında görülüyor. Otoparktaki yakalama anının iddianamede yer alması gerekiyor.”



