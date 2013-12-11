Tamamlanan Gezi iddianamesinde hangi ayrıntılar yer aldı?



7’si yabancı uyruklu 255 kişi hakkında hazırlanan Gezi Parkı eylemleriyle ilgili iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede zanlıların ‘ibadethaneyi kirletmek suretiyle zarar verme’ suçundan da cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yürüttüğü iddianameyi tamamladı. İddianamede 7’si yabancı uyruklu 255 şüphelinin ‘’Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanuna muhalefet’’, görevi yaptırmamak için direnme’’, ‘’kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret’’, ‘’kamu görevini usulsüz olarak üstlenilmesi’’, ‘’özel kıyafetleri usulsüz olarak kullanma’’, ‘’kamu malına zarar verme’’, ‘’ibadethaneyi kirletmek suretiyle zarar verme’’ ve ‘’suçluyu kayırma’’ suçlarından cezalandırılması istendi. 55. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianameye ek olarak 10 şüpheli hakkında yeterli delil bulunmadığı, fiilin suç teşkil etmediği ve benzeri gerekçelerle takipsizlik kararı verildi.

10 kişiye takipsizlik

Damla Güler'in Vatan'da yer alan haberine göre, 249 kişinin şikayeti ve mağduriyetleri çerçevesinde yine benzer suçlardan kimlikleri ve sayıları tam olarak belirlenemeyen kişiler hakkında soruşturmaya devam edildiği belirtilirken, bu kişilerin tespit edilmesi için kolluk görevlilerine talimat verildiği açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gezi parkı olaylarıyla ilgili bugüne kadar 40 ayrı iddianame ile 308 şüpheli hakkında kamu davasının açıldığını ve 36 ayrı soruşturmanın da devam ettiğini belirtti. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Kanunu Soruşturma Bürosu’nda da ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma”, ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs’ gibi suçlardan 6 ayrı soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

'Özel kıyafet' ayrıntısı

İddianamede savcılık, şüphelilerin bazılarının ‘özel kıyafetleri usulsüz kullanma’ suçlarını işlediği iddiasında da bulundu. Başsavcılık’ın ‘özel kıyafetleri usulsüz kullanma’ ile suçladığı şüphelileri doktor kıyafetiyle gözaltına alınanlar oluşturuyor. Gezi eylemleri sırasında 16 Haziran’da Osmanbey’deki Ramada Otel’de yaralılara müdahale eden doktor kıyafetli 3 kişi kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. Savcılık talimatıyla daha sonra serbest bırakılan 3 şüphelinin, doktor olmamalarına rağmen yaralılara müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.