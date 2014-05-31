Gezi Parkı yine kapatıldı, 25 bin polis, 50 TOMA hazır bekliyor

Gezi olaylarının yıldönümünde polis muhtemel eylemler için Taksim ve çevresinde alarma geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gezi Parkı olaylarının yıldönümünde eylemlere karşı Taksim, Şişli ve Beşiktaş'ta yaklaşık 25 bin polis görev yapacak, 50 TOMA müdahale için hazır bekletilecek. Polis, saat 10:50'den itibaren Taksim Gezi Parkı'nı vatandaşlara kapattı. Dolmabahçe ve civarında TOMA, itfaiye ve iş makineleri de hazır bekletilirken, bazı sivil polislerin eylemci gibi giyinmeleri dikkat çekti.

HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Gezi Parkı'na gelerek elindeki bir demet çiçeği parkın merdivenlerine bıraktı.

Şehir Hatlar A.Ş. ise 31 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 15:00'dan itibaren Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Twitter hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı kararlar uyarınca, 31 Mayıs 2014 Cumartesi günü ikinci bir duyuruya kadar Anadolu'dan Avrupa'ya tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.Taksim'de metro seferleri de iptal edildi.

Gezi Parkı direnişinin yıldönümünde Taksim Meydanı bu kez bariyerle kapatılmayacak. Ancak olası bir eylemi engellemek amacıyla çelik kuvvet timleriyle birlikte 50 TOMA müdahale için hazır bekletilecek.

Yıldönümünde Taksim, Şişli ve Beşiktaş'ta yaklaşık 25 bin polis görev yapacak. Polislerin bir kısmı Gezi Parkı içinde bekleyecek. Taksim meydanına çıkan bağlantı yollarında da çelik kuvvet timleri müdahale için hazır bekleyecek.

Taksim'e çıkan güzergâhlarda toplanmalara izin verilmezken her 2 köprüde de eylem ihtimaline karşı polis hazır bekleyecek. Metro Osmanbey istasyonuna kadar çalışacak, Taksim'e devam etmeyecek. Polis ekipleri havadan da gözetleme yaparak toplanan grupları, sivil ekiplere bildirecek.

Mobese kameralarından alınan görüntüler ise Vatan Caddesi’ndeki merkezde değerlendirilecek.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Gezi olaylarının yıldönümünün sükunetle geçmesini arzu ettiklerini söyledi:

"Sükunetle geçmesini arzu ediyoruz. Her zamanki gibi tedbirlerimizi alacağız. Her zaman tedbirimiz var bizim şehrin güvenliğiyle ilgili."

Ayrıca Gezi olaylarının yıldönümü olan bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi.

Alınan bu önlemlere karşın, Taksim Dayanışması 31 Mayıs'ta saat 19.00'da Taksim meydanında olacaklarını açıkladı.