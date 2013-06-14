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'Gezi' için E-5'i trafiğe kapattılar

Gezi Parkı'nda yaşananları protesto etmek isteyen yaklaşık 500 kişilik bir grup Maltepe Gülsuyu Mesut Caddesi'nde toplanarak saat 22.00'da yürüyüşe geçti

14 Haziran 2013 10:57

İstanbul Maltepe'de Gezi Parkı eylemlerine destek vermek isteyen yüzlerce kişi E-5 karayolunda yürüyüş yaptı, yol bir süre araç trafiğine kapandı.

Gezi Parkı'nda yaşanan olayları protesto etmek isteyen yaklaşık 500 kişilik bir grup Maltepe Gülsuyu Mesut Caddesi'nde toplanarak saat 22.00'da yürüyüşe geçti.

Tencere, tava çalan ve slogan atarak yürüyen grup E-5 karayoluna doğru yöneldi.

Maltepe mevkiinde E-5 karayoluna çıkan göstericiler, yolu bir süre araç trafiğine kapattı.

Olaylarda ölenler için saygı duruşunda bulunan grup olaysız şekilde dağıldı.

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