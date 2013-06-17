Gezi için Başbakan'a seslenen Ayşen Gruda: Yeğenim aklını başına topla

Ünlü oyuncu Ayşen Gruda, Gezi Parkı olayları nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yeğenim diye seslenerek yapma sakin ol çağrısında bulundu.

Halk TV yayınına telefon ile bağlanan ve "Ben astım hastası bir insanım" diyen Gruda, Erdoğan'a neden "Yeğenim" dediğini de şöyle anlattı:

"Sayın demek istemiyorum. Oğlum demeye de yaşımız tutmuyor. Yeğenim diyeceğim ona. Bu ülkeyi bölmek çok kolay, bir arada tutmak çok zor. İstersen hiç kimseye haber vermeden seninle görüşürüm. Seni yanıltan birileri var. İnsanları birbirine kırdırma. Biz birlikte yaşamak zorundayız. Bizim gidecek başka ülkemiz yok. Senin varsa bilmiyorum. Öteki beriki olmaz. Empati yap. Öğretim empati yapmayı. Benim torunlarım var, senin torunları var.

Yapma yeğenim, aklına başına topla

56 yıllık sanatçı Ayşen Gruda şöyle devam etti:

Seni yanıltıyorlar. Hırslarına kapılma. 56 senelik oyuncuyum. Benim sadece bir evim var. Senin nelerin var bilmiyorum ama, mezara bir çorapla bile gidilmiyor yeğenim

Korkma, yapma... Onları bunların üzerine sen salıyormuşsun gibi görünüyor. Ama yapma. Seni sevenleri düşün, bütün ülke oy verdi. Bu ülkenin Başbakanı, benim yeğenimsin. Bugün konuşmanı dinledim. Yapma. Seni yanıltan bir ekip var. Yanındakiler iyi mi değil mi demek benim işim değil. Ama insanları birbirine kırdırmak felakettir. Bu ülkede hep beraber yaşamak istiyoruz. Sana bir şey söylüyorum yeğenim. Sevgi ve empati herşeyin ilacı. İstiyorsan bunu sana öğretirim. Ben bir öğretmenim. Suspus olur öğretirim.

Sanatçıları üzme

Sanatçıları üzme. Yeğenim seni kandırıyorlar... Bizi düze çıkar. Sana kızmak istemiyorum, seni anlamaya çalışıyorum. Rahatsızlığım var. Aynı rahatsızlıkları benim evladım da yaşıyor. N'olursun bu ülkeyi düzeltelim, el ele verelim. Allah sana iyilikler versin..."