Gezi için 18 tutuklama daha

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 25 kişiden 18’i tutuklandı.



Gezi Parkı eylemlerinin ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ile Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) üyelerinin de yer aldığı 33 kişiden 8’i dün serbest bırakıldı.

Yağız Şenkal'ın ntvmsnbc'deki haberine göre, 25 zanlı "terör örgütü üyeliği" ve "kamu malına zarar vermek" gibi suçlardan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Bu kişilerden 18’i tutuklanırken, 7’si serbest bırakıldı.

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili olarak İstanbul'da 2 gün önce 20 ilçedeki çok sayıda adreste gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında ESP ve MLKP'lilerin de bulunduğu 67 kişi gözaltına alınmıştı. 33 kişi adliyeye sevk edilirken, 34 kişi emniyetten serbest bırakılmıştı.

Bu arada, adliye önünde toplanan bir grup ESP'li, soruşturmayı protesto etti.



Çarşı üyeleri de tutuklandı



Gezi olaylarıyla ilgili dün Çarşı grubu üyesi olduğu belirtilen 2 kişi, önceki günlerde de 4 SDP üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



Sivil darbe sorgusu



Öte yandan Gezi Parkı eylemlerine katılan sol örgütlere yönelik Ankara ve İstanbul merkezli operasyonun ayrıntıları netleşiyor.

Hükümete karşı darbe iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltındaki zanlılara "sivil darbe" iddiaları soruldu.

Eylemlerdeki asıl amacın, Meclis ve Başbakanlık’ın işgal edilmesi olduğunu belirten savcılık, çerçevede zanlılara "Başbakanlık, bakanlıklar ve TBMM binalarını işgal etme talimatını örgütten mi aldınız? buradaki amaç neydi? sorusu yöneltildi.

Zanlılara ayrıca, "Gösteriler Kızılay Meydanı'nda olurken Başbakan’ın Keçiören'deki evine yönelmedeki amacınız neydi? Başbakanın evine gitme talimatını örgütten mi aldınız? Kamu mallarına zarar verme, cebir ve şiddet kullanma, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme gibi eylemlere karışma talimatını örgüt mü verdi? Eyleme katılmanızı örgüt mü organize etti?" soruları yöneltildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Durak Çetin'in talimatıyla başlatılan operasyonda, Gezi Parkı eylemlerine katılan Marksist, Leninist Komünist Parti, DHKP-C, Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi üyesi 26 kişi gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından zanlıların savcılığa sevkedilmesi bekleniyor.