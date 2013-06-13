Gezi heyetinden açıklama: Referandum bize sorulmadı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gezi Parkı eylemleriyle ilgili, 11 kişilik bir heyetle yaklaşık 5 saat görüştü. Toplantı sonrası açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, referandum sinyali verirken, heyet adına açıklama yapan akedemisyen İpek Akpınar referandum konusunun kendilerine sorulmadığını söyledi. Heyette yer alan tiyatro sanatçısı Ahmet Mümtaz Taylan ise görüşmeye ilişkin, Başbakan Gezi Parkı ve çevresinin, AKM’nin değil, Topçu Kışlası’nın referanduma götürülebileceğini, bunun MKYK’da değerlendirileceğini, buna MKYK’nın karar vereceğini söyledi.

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili Başbakan Erdoğan ile görüşen 11 kişilik ekipten Kutluğ Ataman, toplantıda referandum fikrinin olgunlaştığını söyledi.

Kimsenin sözcüsü veya temsilcisi olmadıkarını dile getiren Ataman, neden davet edildiklerini şöyle dile getirdi: "Bireyler olarak oraya davet edildik. Hepimiz kendi alanlarında tanınmış kişiler olduğumuz için ya da Gezi Parkı'ndaki gençlerden de aramızda olanlar olduğu için herhalde."

Güzel ve uzun bir toplantı olduğunu belirten Kutluğ Ataman, toplantının sonunda Gezi Parkı için kararın halka sorulması fikrinin olgunlaşmaya başladığını söyledi.

Pazarlık yapmaya için gitmediklerini vurgulayan Ataman, "Çünkü bizim öyle bir yetkimiz yok. Çünkü biz Gezi'deki arkadaşlar tarafından seçilmiş arkadaşlar değiliz" dedi.

Ataman, karar verilmeden önce Başbakan'ın sorunun parti yönetimine sorulması gerektiğini söylediğini de iletti.

Gezi dışında sadece AKM konusunun gündeme geldiğini belirten ataman sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda daha fazla araştırma yapılması konuşuldu. Sonuçta bu bir mühendislik meselesi depreme dayanıklı mı değil mi? Benim anladığım şu anki AKM kalsa da kalmasa da aynı işleve sahip bir şeyin yapılması gerektiği fikri konuşuldu."

Yaşanan olaylara girilmemesini ise şöyle değerlendirdi: "Çünkü Gezi'deki hiçbir olaya karışmamış gençlerin kendi aralarında seçtikleri insanların bu soruları sorması gerektiğini düşündüm."

Heyetten kısa açıklama

Başbakan Erdoğan, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili, 11 kişilik bir heyetle görüştü.

Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, referandum sinyali verdi.

Heyet adına açıklama yapan akedemisyen İpek Akpınar ise referandum konusunun kendilerine sorulmadığını söyledi.

Akpınar, şunları kaydetti:

"Bireyler olarak, sorumlu vatandaşlar olarak buradayız. Bugüne dek sunulan taleplerin bilincindeyiz. Sorumluların soruşturulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Şiddetin tamamen sona erdiği ortamda katılım sürecinin devam etmesini ümit ediyoruz. Gezi Parkı'nın bu bağlamada örnek teşkil etmesini umuyoruz.

Bizim vatandaş sorumluluğumuzun sona erdiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede yetkili ve sorumluları sağduyuya davet ettik. Hükümetin konuşulan çözümleriyle ilgili herhangi bir yetkimiz olmadığını söyledik. Referandum konusu bize sorulmadı. Kişisel görüşlerimizi bu yarından itibaren açıklayacağız."

Başbakan Erdoğan’la görüşen 11 kişilik heyette yer alan tiyatro sanatçısı Ahmet Mümtaz Taylan, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

“Biz bugüne kadar ki gözlemlerimizi tek tek aktardık. Başbakan hiç kesmeden araya girmeden, gerilim yaratmadan dikkatle dinledi ve not aldı. Tamamı farklı kesimlerden gelen, ortak ideolojileri olmayan ama Gezi Parkı hakkında son derece kaygılı olan, polisin orantısız şiddetini eleştiren 11 kişinin konuşmalarını sükunetle dinledi, notlarını aldı. 4.5 saat biz konuştuk. Yarım saat de Başbakan konuştu. Katıldığı katılmadığı yanları söyledi. Bu toplantının eğer varsa bir kazanımı şudur: Başbakan Gezi Parkı ve çevresinin, AKM’nin değil, Topçu Kışlası’nın referanduma götürülebileceğini, bunun MKYK’da değerlendirileceğini, buna MKYK’nın karar vereceğini söyledi. Benim bütün dileğim ağır bir müdahale, bir gerilim olmadan inşallah bu Gezi Parkı’ndaki gerilim sona erer. Çünkü bir adım atıldığını düşünüyorum. Bunun bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Ancak tabiki kimseyi temsil ediyor değilim. Bireysel olarak dileğim bu. Gezi Parkı için zaman daralıyor. Biz, ‘Provokatörlerle Gezi Parkı’ndaki gençleri birbirinden ayırarak bir şekilde orayı temizlemek boşaltmak zorundayız İstanbul’da hayatın devam etmesi için, nefes alması için. Bunun için zamanımız daralıyor. Şimdi biz referandumdan bahsediyoruz artık Gezi Parkı’nın boşaltılması lazım’ olarak algıladık.