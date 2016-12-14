Gezi hekimleri davası 28 Mart'a ertelendi

Gezi Parkı protestoları sırasında yaralanan vatandaşlara ilk yardımda bulunduğu için Sağlık Bakanlığı tarafından, İstanbul Tabip Odası’nın yönetim kurullarına yönelik açılan davanın 4. duruşması bugün görüldü. Dava, tanıkların dinlenmesinin ardından 28 Mart'a ertelendi.

'Gezi hekimliği yargılanamaz Tabip Odası kapatılamaz'

İstanbul Tabip Odası'ndan dava öncesinde yapılan açıklamada, "Gezi sürecindeki sağlık hizmetlerinden dolayı eski Yönetim Kurulumuzun görevden alınmasına ilişkin davanın duruşması 13 Aralık Salı Günü 11.30'da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. 'Gezi Hekimliği Yargılanamaz, Tabip Odası Kapatılamaz' demek üzere orada olacağız." denildi.

Gezi Parkı protestolarında yaralanan vatandaşlara tıbbi müdahalede bulundukları için yargılanan gönüllü hekimlerinin ve İTO'nun avukatı Meriç Eyüboğlu ise, dava öncesinde şu açıklamayı yaptı:

"Sağlık Bakanlığı'nın 'İstanbul Tabip Odası yetkili organlarının görevden alınması' talebiyle açtığı dava hala sürüyor. Gezi direnişinin akabinde Ankara ve Hatay Tabip Odası'na açılan davalarda olduğu gibi Bakanlık, Gezi eylemleri döneminde İstanbul Tabip Odasının revirler açarak yaralılara izinsiz sağlık hizmeti sunduğunu böylece 'amaç dışı faaliyette' bulunduğunu iddia ediyor.

'Hayatlarımızı gönüllü hekimlere borçluyuz'

Biz de bir hekimin yaralılara sağlık hizmeti sunmasının değil, asıl sunmamasının suç olduğunu, üstelik Sağlık Bakanlığı'nın o günlerde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmediğini, yaralıları fişlemekle (hastanelerden ayrı listelere kaydedilmesini istemekle) meşgul olduğunu, gönüllü sağlık çalışanlarının ölümlerin ve yaralı sayısının artmasını engellediğini, kendilerine hayatlarımızı borçlu olduğumuzu anlatıyoruz."