'Gezi Fenomeni' raflarda ve park forumlarında yerini aldı

"Gezi Fenomeni", Gezi Parkı direnişiyle ilgili yeni bir kitap olarak okuyucuyla buluştu. İdea Politika Yayınları tarafından yayımlanan ve Ankara'daki eylemler sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'e ithaf edilen eser, Nurten Özkoray ve Erol Özkoray’ın sosyolojik ve siyasi analiz, araştırma, röportaj, makale ve fıkralarından oluşuyor.

Sosyolog Nurten Özkoray'ın “Türkiye’de Bireyselleşme ve Demokrasi” adındaki bilimsel çalışmasına referans veren kitapta ele alınan bireysellik parametreleri, "Gezi Fenomeni"ne damga vuran ’90 kuşağı ile "kendilerini sadece din ve milliyetle özdeşleştiren farklı kitleleri anlayabilmek" için ışık tutuyor. 2010 yılında Boğaziçi Üniversite'sinde verdiği tez ile “Türklerin otoritarizme karşı niçin ayaklanmadığı” sorusuna cevap arayan bu çalışması ile Nurten Özkoray, makalesinde Gezi'de tüm boyutları ile görülen, bireysellik ve demokrasi arasındaki doğrudan ilişkiyi inceliyor.

Siyaset bilimci Erol Özkoray ise “Yeşil Faşizm Nasıl Kuruldu?” başlıklı makalesinde son 11 yılın iktidar ilişkilerini inceliyor. Olayların başından beri sahada bu hareketin her aşamasını gazeteci gözüyle takip eden Erol Özkoray’ın hazırladığı röportajlar, zaman zaman da bir aktör olarak anti-otoriter sürece katılması kitaba dinamizm kazandırırken, çevreci bir tepkinin nasıl tüm ülkeyi saran bir başkaldırıya dönüştüğünün perde arkasını da anlatıyor.

'90 kuşağından katkı

`Gezi Fenomeni’nde öncü rol oynayan ’90 kuşağının kitaba doğrudan katkıda bulunmasını isteyen yazarlar, tarih doktorası yapan oğulları Hayri Gökşin Özkoray’ın “Doğrudan demokrasi deneyimleri” konulu yazısını ve Gezi direnişi kronolojisini kitaba dahil ettiler. Yine ’90 kuşağından kızları İmre Özkoray ise kendi kuşağının siyasi mizahını yansıtan sloganların çok geniş bir derlemesini yaptı. Ayrıca Gezi Parkı’ndaki ve Taksim civarındaki direnişten çektiği fotoğrafları da kitapta yayınladı.

Nurten Özkoray-Erol Özkoray, Bireysellik ve Demokrasi: Gezi Fenomeni, İstanbul, İdea Politika Yayınları, Temmuz 2013 (ilk baskı) – 280 sayfa, 15 TL.