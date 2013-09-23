'Gezi Fenomeni' kitabına soruşturma açıldı

Nurten ve Erol Özkoray'ın yazdığı Gezi direnişi ile ilgili siyasi ve sosyolojik analizler içeren bir kitap olan “Bireyselleşme ve Demokrasi: Gezi Fenomeni”ne, “kamu görevlilerine hakaret” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Kitap geçtiğimiz Ağustos ayında İdea Politika Yayınları'ndan çıkmıştı.

Yazarlardan Erol Özkoray, dava açılmasına ilişkin oarak yaptığı açıklamada, “Gezi devrimi ile ilgili, İslamcı iktidarın kitaba ve fikre karşı bu saldırısını bekliyordum. Görüldüğü gibi içinde yaşadığımız 21. yüzyılda bile, düşünceye saldırıda 'Yeşil Faşizm' sınır tanımıyor. Bir yayıncı, entelektüel ve yazar olarak ifade hürriyeti ile ilgili, hem de içinde yaşadığımız yüzyılda hiçbir kısıtlama tanımıyorum. Anayasa'nın ifade hürriyetini garanti eden 26. maddesi ile, uluslararası antlaşmaların ceza kanununun 301. maddesi gibi ulusal kanunlar üzerindeki üstünlüğünü sağlayan 90. maddesi uyarınca yayıncılık yapıyoruz. Bu çerçevede açılan soruşturmanın temeli demokrasi düşmanlığıdır. Bu saldırı 11 yılda kurulan İslamcı iktidarın ulaştığı tehlikeli boyutu göstermesi açısından önemli. Eğer Gezi ruhuyla buna karşı, yani ifade hürriyetini korumak için mücadele edilmezse ülke İslam totalitarizmine teslim olacak. Ama bu saldırı, özellikle Gezi'den sonra, hedefledikleri İslam diktatörlüğünün can çekişmesi olarak da görülebilir” dedi.

Erol Özkoray ayrıca soruşturma kararına ilişkin “bu soruşturma aynı zamanda İslamcıların bilim düşmanlığını da kanıtlıyor. Halka savaş açarak ve saldırarak ülkenin başına bela olduğunu kanıtlayan Siyasal İslam’a karşı demokratik mücadeleyi sürekli kılmak için, Gezi Fenomeni mücadele araçlarından biri; bunun için ciddi siyasi, entelektüel ve medyatik desteğe ihtiyacımız var” sözlerini sarf etti.