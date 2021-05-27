Gezi eylemlerinin yıl dönümünde İzmir Valiliği, kentte tüm eylemleri 7 gün boyunca yasakladı

İzmir Valiliği, Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümünde, kent genelinde her türlü eylem, etkinlik, gösteri ve yürüyüşleri 1 hafta süreyle yasakladı. Yasak kararının pandemi" gerekçe gösterilerek alındığı ileri sürüldü. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ise yasak kararına karşı yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı. Karara tepki gösteren İzmir Barosu da bu akşam çok sayıda sivil toplum kuruluşuyla birlikte basın açıklaması yapacağını duyurdu.

İzmir Valiliği'nin internet sitesine konulmayan ancak bazı sivil toplum kuruluşlarına tebliğ edilen kararda, "Valilik ve Kaymakamlık Makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere ilimiz genelinde umuma açık veya kapalı yerlerde miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, çelenk sunma, oturma eylemi, imza kampanyası, el ilanı ve broşür dağıtma, anma töreni, toplu karşılama ve açılışlar vb. türdeki eylem ve etkinliklerin 26 Mayıs 2021 günü saat 15.00 ile 1 Haziran 2021 saat 24.00’a kadar 7 gün süre ile yasaklanmıştı" denildi.

Dava açıldı

HKP ise İzmir kent genelinde basın açıklaması, gösteri ve yürüyüşleri yasaklayan valilik kararına karşı yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı.

İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığı'na verilen dilekçede, “Daha önce alınan hukuksuz kararlarda olduğu gibi, bu kararın da COVİD-19 ile mücadele kisvesi altında alınan, tamamen hukuki dayanaktan yoksun, keyfi bir karar olduğu aşikârdır. Anlaşılan o ki, ülkemizde artık olağanüstü hal ilan edilmesine gerek dahi kalmadan ve Anayasa’da ve yasalarda yer aldığı şekilde temel hak ve özgürlükleri yasa ile dahi kısıtlamaya gerek duymadan, aleni bir şekilde fiilen olağanüstü bir yönetim şekli ile karşı karşıyayız” denildi.

İzmir Barosundan tepki

Diğer yandan, yasak kararı doğrultusunda Eğitim- Sen İzmir Şubesi'ne de bir tebligat yapıldı. İzmir Barosu ise karara tepki gösteren sivil toplum kuruluşları ile birlikte bir açıklama yapacaklarını duyurdu.