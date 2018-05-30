Gezi eylemlerinin 5. yılında polis, parkın çevresini bariyerlerle kapattı

Gezi Parkı protestolarının 5. yıl dönümünde polis, sabah saatleri itibariyle Taksim Gezi Parkı ve çevresini bariyerlerle kapattı.

Taksim Dayanışması Sekreteri Mücella Yapıcı, Gezi'nin yıldönümü olan 31 Mayıs'ta saat 19.00'da parka gidileceğini açıklamıştı.

Yapıcı, "2013 Mayıs-Haziran aylarında bütün güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi direnişinin 5'inci yılındayız. Bugünden itibaren, her zerresi içimize işleyen anları, kare kare, görüntü görüntü, slogan slogan, duygu duygu, tekrar yaşayacağız. Taksim Dayanışması olarak çocuklarımızın hatıralarına ve taleplerine sahip çıkmak için ellerimizde çiçekler, yüreklerimizde taşıdığımız barış ve kardeşlik duygularıyla parkımıza gideceğiz" demişti.