Gezi eylemlerinin 4. yıldönümünde İstiklâl Caddesi’nde yürüyüş yapıldı

Gezinin eylemlerinin 4. yıldönümünde İstiklâl Caddesi’nde toplanan kitle yürüyüş yaptı.

Taksim Dayanışması bileşenleri, siyasi parti temsilcileri, Gezi'de yaşamanı yitiren Berkin Elvan, Ahmet Atakan, Ali İsmail Korkmaz, Hasan Ferit Gedik, Ethem Sarısülük'ün aileleri, HDP Milletvekili Garo Paylan, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Beyza Üstün, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi ve BHH Sözcüsü Alper Taş, HTKP Genel Başkanı Erkan Baş, HDK Eş Genel Başkanı Gülistan Kılıç Koçyiğit, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, EMEP MYK Üyesi Levent Tüzel, EMEP İl Yöneticisi Gücen Gerçek, sanatçı Ferhat Tunç ile Cumartesi Anneleri'nin de aralarında olduğu yüzlerce kişi yoğun engellemeye rağmen Taksim Makina Mühendisleri Odası önünde bir araya geldi.

Eyleme katılan kitle üzerinde Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybedenlerin fotoğrafının basılı olduğu ve "Hayır bitmedi! Mücadeleye devam! Gezi 4 yaşında..." yazan tişörtler giydi.

Makina Mühendisleri Odası'nın (MMO) önünde toplanan kitle, "Gezi'den Rakka'ya düşene dövüşene bin selam", "Her yer Taksim her yer direniş", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Direne direne kazanacağız", "Devrim şehitleri mlümsüzdür", "Hayır bitmedi mücadeleye devam" sloganları atarak İstiklal Caddesi'ne yürüdü. "Hayır bitmedi mücadeleye devam" Pankartının açıldığı eylemde başka herhangi bir pankart taşınmadı.

Eylem sırasında neler yaşandı?

19.00: Gezinin eylemlerinin 4. yıldönümünde İstiklâl Caddesi’nde toplanan kitlenin bir kolu yürüyüşe geçti.

19.15: Kitlenin bir kolu da TMMOB önünde toplandı.Sokağın giriş ve çıkışları polis tarafından tutuldu.

19.30: Polisler, MMO önünde toplanan grubun geçişine daha sonra izin verdi.

19.55: Polis barikatının önünde oturma eylemi başladı. Basın açıklaması okundu.

20.15: İstiklâl Caddesi'nde toplanan kitle, Gezi eylemlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

20.45: Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem olaysız sona erdi.

Gezi Parkı ablukada

2013 yılında yaşanan Gezi parkı eylemlerinin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle olası bir eyleme karşı Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı polis bariyerleri ile giriş çıkışlara kapatıldı.

Polis önlemlerine ek olarak Taksim Meydanı ve Gezi Parkına itfaiye ve sağlık ekiplerinin konuşlandırıldığı görüldü.