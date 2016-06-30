Gezi eylemlerinde 'vatan haini' diye saldırıya uğradı, Lice'de şehit düştü!

Lice’de şehit olan ve memleketi Rize’nin Fındıklı ilçesinde toprağa verilen Uzman Çavuş Emrah Aytemiz’in 5 Haziran 2013'te Gezi eylemleri sırasında 'vatan haini' diyerek saldırıya uğrayan grubun içinde olduğu ortaya çıktı

Cumhuriyet gazetesinden Ömer Şan'ın haberine göre binlerce kişinin cenaze törenine katıldığı Jandarma Uzman Çavuş Emrah Aytemiz, 5 Haziran 2013’te Rize’de “vatan hainleri” denilerek saldırıya uğrayan gençlerin içerisindeydi.

HES’lere karşı mücadele eylemlerine ve 1 Mayıs’a katılan Emrah Aytemiz’in arkadaşlarından Fındıklı Derelerini Koruma Platformu Sözcüsü Hüseyin Acar, “Dün ona saldıranlar, bugün omuzlarında taşıdılar” dedi.

Emrah’ın 3 yıl önce Gezi eylemine destek vermek için linç edilmek istendiğini anlatan KESK üyesi arkadaşları şunları anlattı:

“Açıklama sonrasında bize saldıranlar, Emrah’ı ve hepimizi vatan haini ilan edip, ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı atmışlar, linç girişiminde bulunmuşlardı. Emrah, bugün yine aynı sloganlarla ‘kahraman şehit’ ilan edildi.”

Şehidin çocukluk arkadaşı Sıla Ertaş da “Biz onu devrimci ruhuyla, halayıyla, horonuyla, gülen yüzüyle anacağız. Çünkü o, yaşamın ve yaşatmanın insanıydı. Bir devrim insanıydı. Emrah bizim dostumuz, bizim kardeşimiz, yaşamak için yaşatmak için yaşayan en kavi insan” diye konuştu.

Askerden sonra tezkere bırakarak uzman çavuş olarak orduda kalan Aytemiz, geçen yıl Özdeyiş Akbal ile nişanlanmıştı. Şehit Aytemiz, 23 Temmuz’da Ankara’da ve 27 Temmuz’da da Rize’de düğün yapmayı planlıyordu.