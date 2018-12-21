Gezi eylemlerinde polis tarafından öldürülen Ethem Sarısülük'ün babası yaşamını yitirdi

Gezi olayları sırasında Ankara Kızılay Meydanı'nda polis tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük'ün babası Muzaffer Sarısülük yaşamını yitirdi.

Haberi Muzaffer Sarısülük'ün oğlu Cem Sarısülük sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerle duyurdu:

"Bu acı haberi vermek de bana düştü. Babam Muzaffer Sarısülük gece vefat etmiştir. Cenazesi Cumartesi günü öğlen Çorum Sungurlu Beylice köyünde defnedilecektir."

Muzaffer Sarısülük'ün hikâyesi

Cumhuriyet'ten Seyfettin Mete'nin haberine göre Muzeffet Sarısülük'ün hikâyesi şöyle:

Muzaffer Sarısülük aslında bir edebiyat öğretmeniydi. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun.

1985 yılında ilk olarak Şanlıurfa’da öğretmenliğe başlamış. 1989 yılına kadar görev yapmış. Dönemin Başbakanı Turgut Özal’a yazdığı sünnet karşıtı mektubu nedeniyle soruşturma geçirmiş ve bir gün ceza almıştı.

Şanlıurfa’dan sonra Kayseri’ye atanmış. Yarım dönem çalıştıktan sonra da istifa ettiğini belirten dilekçeyi yazıp çıkmış. Ailesi akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek hastaneye yatırılmasını sağlamış. Üç ayrı hastaneden de kaçıp mesleğe dönmeyi reddettiği için sonunda istifa ettiği kabul edilmiş.

Meslekten ayrıldığında oğulları Cem, Mustafa, ölen Ethem ve adını kendisinin koyduğunu söylediği son oğlu İkrar’ı anneleriyle geride bırakarak Sungurlu’ya köyüne dönmüş.

Birkaç yıl da köyde yaşadıktan sonra tamamen kendini soyutlamış ve arazide yatıp kalkmaya başlamış. Soğuktan korunmak için kendine küçük bir baraka yapmış.Küçük bir mangal dışında hiç ateş yakmamış. Nasıl ısınıyorsun sorusuna, “Yatağıma yatıyor ısınıyorum” diye cevap vermişti.