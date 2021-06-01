Gezi eylemlerinde gözünü kaybeden Volkan Kesanbilici'den Gezi paylaşımı: Son kez üç boyutlu ama hayatımın en güzel sahnelerinden birine tanık oldum, feda olsun

Gezi eylemleri sırasında, polis müdahalesi sonucu sol gözünü kaybeden Volkan Kesanbilici, Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde yaptığı paylaşımda hastanedeki fotoğrafını paylaşarak, "Tam sekiz yıl önce bu dakikalarda son kez üç boyutlu ama hayatımın en güzel sahnelerinden birine tanık oldum" dedi.

Gezi Şehit ve Gazileri Platformu Sözcüsü Volkan Kesanbilici, Gezi eylemlerinin sekizinci yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesaplarından sekiz yıl önce hastaneye kaldırıldığı anın fotoğrafını paylaşan Kesanbilici, "Tam sekiz yıl önce bu dakikalarda son kez üç boyutlu ama hayatımın en güzel sahnelerinden birine tanık oldum. Feda olsun #GeziDirenisi8Yasında" ifadesini kullandı.