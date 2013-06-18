Gezi eylemlerinde en çok değer kaybeden 7 şirket

Yurt dışı piyasalarda yaşanan bozulma ve Gezi Parkı protestoları nedeniyle 30 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında Borsa İstanbul yüzde 8.21 değer kaybederken, borsada işlem gören 407 şirketin piyasa değeri ise 25.8 milyar dolar eridi.

Bu rakamın 15.2 milyar doları 7 Grubun borsadaki şirketlerine ait. Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre bu şirketlerin BIST 100 Endeksi'ndeki ağırlığı ise yüzde 79.9.

İşte en çok değer kaybeden 7 şirket;

1- KOÇ GRUBU

Değer kaybı (Milyon $): 4.478

Endeks ağırlığı (yüzde): 14.50

Şirket sayısı: 10

4.5 milyar dolar eridi



Söz konusu dönemi borsada en hasarlı geçiren grup ise Koç Grubu oldu. Koç Grubu'nun borsada işlem gören 10 şirketinin piyasa değeri bu dönemde toplam 4.5 milyar dolar erirken, Koç Grubu şirketlerinden en büyük kayıp 1.5 milyar dolarla Yapı Kredi'de gerçekleşti. Bunu 1.1 milyar dolar ile Koç Holding, 531 milyon dolar ile Ford Otosan izledi. En büyük değer kaybının Koç Grubu'nda olmasının nedeni ise Grubun halka açık 10 şirketinin tamamının BIST 100 içinde yer alması ve borsanın en büyük şirketlerinden olması. Koç Grubu şirketlerinin BIST 100 Endeksi'ndeki ağırlığı ise yüzde 14.5.

2- İŞ BANKASI GRUBU

Değer kaybı (Milyon $): 2.993

Endeks ağırlığı (yüzde): 8.28

Şirket sayısı: 9

2.9 milyar dolar eridi



Borsa İstanbul'da 9 şirketi işlem gören İş Bankası Grubu'nun ise piyasa değeri toplam 2.9 milyar dolar eridi.

3- DOĞUŞ GRUBU

Değer Kaybı (Milyon $): 2.465

Endeks ağırlığı (yüzde): 12.25

Şirket sayısı: 5

2.5 milyar eridi



Söz konusu 2 haftalık dönemde şirketleri en fazla değer kaybına uğrayan 3. grup ise Doğuş oldu. Doğuş şirketlerinin borsadaki piyasa değeri 2.5 milyar dolar eridi.

4- SABANCI

Değer kaybı (Milyon $): 2.458

Endeks ağırlığı (yüzde): 16.45

Şirket sayısı: 11

5- ANADOLU

Değer kaybı (Milyon $): 1.307

Endeks ağırlığı (yüzde): 6.74

Şirket sayısı: 4

6- HALK BANKASI

Değer kaybı (Milyon $): 1.255

Endeks ağırlığı (yüzde): 7.49

Şirket sayısı: 1

7- BİM

Değer kaybı (Milyon $): 217

Endeks ağırlığı (yüzde): 5.19

Şirket sayısı: 1

8- DİĞER

Değer kaybı (Milyon $): 10.627

Toğlam değer kaybı (Milyon $): 25.800