Gezi eylemlerinde Dilan'ı vuran Akrep'in plakası 3 yıl sonra tespit edildi

Gezi eylemleri sırasında plakasız bir Akrep aracından atılan gaz bombası fişeği ile başından vurulan üniversite öğrencisi Dilan Dursun’un ağır yaralanmasına ilişkin 3 yıldır süren soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, savcılığın görevlendirdiği bilirkişi, Kurtuluş Parkı’da kaldırımda yürürken Dilan’ı vuran gaz bombasının atıldığı plakasız Akrep aracını sonunda tespit etti. Raporda, aracın Ankara Özel Harekât ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kullandığı 06 A 1570 plakalı shortland olduğu vurgulandı.

Bunun üzerine savcılık, Emniyet’e yazı göndererek aracı kullanan şoförün ismini istedi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Dilan Dursun, Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük için 16 Haziran 2013’te Kızılay’da düzenlenmek istenen cenaze törenine katılmak istemiş, yurda dönerken arkadan gelen Akrep aracından açılan gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Günlerce yoğun bakımda kalan Dursun, çeşitli ameliyatlar geçirdi. Ancak gaz bombası, Dursun’da yüzde 10 oranında özür bıraktı. Dilan Dursun, avukatı Tonguç Cankurt ile hukuk mücadelesi başlattı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet, plakasız Akrep aracın kime ait olduğunu ve içindekilerin kim olduğu konusunda bilgi vermedi.

Bilirkişi buldu

Bunun üzerine savcılık, uzman bir bilirkişi görevlendirdi. Bilirkişi, Ankara’daki Akrep araçlarının tümünü olay sırasında kameralara yansıyan plakasız araçla tek tek karşılaştırdı. Sonuca ulaşan bilirkişi, raporunun sonuç bölümünde, araçla ilgili tespitini plakasıyla yazdı.