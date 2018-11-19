Gezi eylemleri sırasında polis fişeğiyle öldürülen Abdullah Cömert davasında sanık polisin cezası yarıya düşürüldü

Hatay’daki Gezi Parkı protestoları sırasında başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Abdullah Cömert davasında ikinci duruşma Balıkesir Adliyesi’nde başladı. Abi Adnan Cömert, insanlarına dalete oln güveninin sarsıldığını belirterek, "Adil bir karar çıkmasını bekliyoruz" dedi. Hâkim Yargıtay'ın bozma kararına uydu, sanık polis A.K.'ye bilinçli taksirden 6 yıl 10 ay 15 gün cezası verildi. Sanık ceza kesinleşinceye kadar tutuklanmayacak.

Davada polis Ahmet Kuş'un “kastın aşılması suretiyle adam öldürme” suçundan almış olduğu 13 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuş, yerel mahkemenin de bozmaya uyma kararı almasıyla ‘yargılama' yeniden başlamıştı.

Gazete RED isimli Twitter hesabının aktardığı bilgilere göre Balıkesir Adliyesi'nde saat 9:30'da başlaması gereken dava 10:47'de başladı. Sanık Ahmet Kuş, SEGBİS ile bağlandı. Kuş, "Gezi olayları öncesinde birçok olaya katıldım. Kimsenin canına malına kastım olmadı,beraatimi talep ediyorum" diyerek savunmasına başladı. Sanık polis Kuş'un avukatı savunmasında şunları kaydetti:

“Gezi Olayları şiddet olaylarının arttığı bir ortam olarak nitelendirildi. Güvenlik güçleri de bunu dağıtmak istedi. Kamera kayıtlarında araçlara yabancı cisim atılarak kışkırtılıyor,sanık bu şartlarda görevini yapmış bulunuyor.

“Sanık araçta şoförün yanında oturuyor. Aldığı eğitim doğrultusunda atıyor fişeği. Hedef alınarak yapılmış bir atış değil. Kasten atılmamıştır.”

Ardından söz alan abla Meryem Cömert, şunları ifade etti:

“Ben adalet istiyorum. Adalet kadın adı olarak kalmamalı. Sen Allah’ın adaletinden kaçamazsın. Hatay’dan buraya kadar geliyoruz sanık muamelesi görüyoruz. Elinizi vicdanınıza koyun. Bir canın,bir insan hayatının bedeli bu kadar ucuz olmamalı.Bu olay bizim başımıza geldi,sizin de başınıza gelmeyecek değil ya! Ben bir ablayım,anlayın beni. Bizim tek tesellimiz ağır bir ceza alması olacak. Kardeşim yok artık,sürgün bir hayat yaşıyoruz. Canın bedeli ağır olmalı. En ağır şekilde yargılanmalı."

Abdullah Cömert'in avukatı Hatice Can, polislerin eğitim alırken biber gazını hangi açıyla atmaları gerektiğinin kendi iç tüzüklerinde yazdığını söyleyerek, "Bunu polis olmuş birinin bilmesi gerekiyor" dedi. Polisin fişeği kasıtlı attığını ileri süren avukat Can, şu sözleri dile getirdi:

“Gaz fişeği #AbdullahCömert’in ensesine geldi. Ölüme sebep olabilecek süratteydi. Biz fizik profesöründen toma ve Abdocan’ın olduğu yeri tespit ettirdik. Raporlar bizi doğruladı. Polisin kasıtlı attığı ortadadır!

“Görüntüleri izledik. Önceki mahkeme heyeti de izletmişti görüntüleri. Polislerin araç içi ses kayıtları dinlendi. Sanık Ahmet Kuş’un çok fazla küfür ederek atış yaptığı raporlarda mevcut. Küfürler eşliğinde eylemcileri düşman görüyor polis.”

Avukat Can, olayda kasıt olduğunu bir kez daha belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Öte yandan avukat Can, son olarak, "Biz ülkemizde adalet aramak istiyoruz. Avrupa’larda değil. Bize dışarılarda adalet aratmayın!” diye konuştu.

CHP PM Üyesi Avukat Gamze Pamuk Ateşli de, “Bu dava tarihi bir davadır. Bu davanın sonuçlanmaması kamu vicdanını yaralamaktadır" diyerek, sanığın en ağır şekilde yargılanmasını isteyerek tutuklama talep etti.

Karar müzakeresi için 13:30’a kadar ara verildi.

Aranın ardından duruşma salonuna yalnızca avukatlar, aile üyeleri ve milletvekilleri alındı. Hâkim, Yargıtay'ın bozma kararına uydu, sanık polise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Duruşma öncesi

Sözcü'den Mehmet Andaç'ın haberine göre duruşmaya, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert, ablası Meryem, abisi Adnan Cömert katıldı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, bahçe kısmına girişlerden itibaren vatandaşlar arandı, duruşma katındaki önlemler dikkati çekti. Çok sayıda avukatın katıldığı duruşma sırasında izleyiciler, basın mensupları ve avukatlara, cep telefonlarını kullanmamaları konusunda aralıklarla uyarılar yapıldı.

“Adil bir karar bekliyoruz"

Konu ile alakalı Sözcü'ye konuşan Abdullah Cömert'in abisi Adnan Cömert, bugünkü duruşmadan adil bir karar beklediklerini belirterek şunları kaydetti:

“Adil bir karar çıkmasını bekliyoruz. İnsanların zaten adalete olan güveni sarsılmış, adaletli bir karar verilmez ise güven daha çok azalmış olacak. Adil bir karar vermelerini bekliyoruz.”

19 Kasım'a ertelenmişti

26 Eylül'de güvenlik gerekçesi sebebi ile Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz olarak yargılanan polis memuru Ahmet Kuş, Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle yeniden hakim karşısına çıkmış ve dava 19 Kasım'a ertelenmişti.