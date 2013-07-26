Gezi eylemleri sırasında gazetecileri tehdit eden Emniyet Müdürü terfi etti

Gezi olayları sırasında gazetecileri işten attırmakla tehdit eden Emniyet Şube Müdürü görevden alındı ama terfi etti.

Gezi parkı olayları sırasında bir öğretim görevlisinin kimliğine el koyan, gazetecileri de işten attırmakla tehdit eden İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar, görevden alındı ancak terfi ederek Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve Şile’den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Yerine de yardımcısı Mithat Aynacı getirildi.

Gazeteport’un haberine göre Yunus Dolar, Taksim Gezi Parkı eyleminde göstericilere karşı sert davranan polisi uyaran Kemerburgaz Üniversitesinden görevli bir kadın öğretim üyesinin kimliğine el koymuş ve zorla karakola götürmek istemiş, gazeteciler görüntü almaya başlayınca da bundan vazgeçmişti.

Yunus Dolar, olaylar sırasında polisin kendilerine gaz sıkmasını şikayet eden gazetecilere de, ‘’Gaz mermisinden korunmayı bilmiyorsanız burada işiniz ne?" demiş ve şikayetçi olan Kanal D muhabirini işten attırmakla tehdit etmişti. Gazeteciler Cemiyeti de Dolar’ın görevden alınması için bildiri yayınlamıştı.