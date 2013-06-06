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Gezi eylemine katılan Erasmus öğrencilerine sınır dışı tehdidi

Gezi eylemlerine katılan farklı üniversitelerden 4 Erasmus öğrencisi, sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Yabancılar Şube'deki Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Lorraine Klein darp raporu da almış

06 Haziran 2013 16:46

Gezi eylemlerine katılan farklı üniversitelerden 4 Erasmus öğrencisi, sınır dışı edilmekle karşı karşıya.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Fransız Lorraine Klein, 4 Haziran Salı günü sabaha karşı Taksim Gümüşsuyu’nda eylem yaparken gözaltına alındı. Kumkapı'daki Yabancılar Şubesi'ne sevk edilen Klein, şu anda sınır dışı edilme ihtimaliyle burun buruna. Final sınavına girmesi engellenen Klein, sınırdışı edilirse Galatasaray Üniversitesi'nde geçirdiği bir dönemin tamamı yanmış olacak.

Fransız öğrenci Klein'a destek olmak üzere Galatasaray Spor Kulübü başkan yardımcısı Adnan Öztürk, Kumkapı Yabancılar Şubesi'ne gitti. Klein'ın Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki hocası Özgürol Öztürk ise “Lorraine neden oradaydı” sorusuna şu yanıtı verdi: “Lorraine niye oradaydı? Haber yapmak için. Benim yürüttüğüm bir derste hazırlanan dergide zaten bu sene yapılan protestolarla ilgili bir makalesi vardı. Mesela Hrant (Dink) anmasına ve 1 Mayıs'a gitmesini ben talep etmiştim. Bu sefer Le Monde'un herkese yaptığı bir çağrıyı değerlendirmek istemiş ve orası için bir şeyler hazırlamaya çalışıyormuş. Röportaj yaptığı insanlar kaçabilmiş fakat o ortada kalmış...”

Öte yandan, Lorraine Klein’ın kafasında ve kolunda darp olduğuna dair doktor raporu aldığı da öğrenildi.

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