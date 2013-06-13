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Gezi eyleminde Kanadalı 2 muhabire gözaltı

Gezi eylemlerini izleyen Kanadalı iki muhabir, Taksim'de gözaltına alındı

13 Haziran 2013 02:03

Taksim'de "kamu görevlisinin çalışmasına engel oldukları ve polise mukavemette bulundukları" iddia edilen yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Divan Kavşağı'nda bariyerleri kaldıran ve yerlerdeki çöpleri temizleyen belediye çalışanları, kendilerini görüntüleyen iki kişiyi, çekim yapmamaları konusunda uyardı.

Uyarılara rağmen bu kişilerin çekim yapmaya devam etmesi üzerine, belediye çalışanları polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki kişiye pasaport kontrolü yapmak istedi. Üzerlerinde pasaport olmadığını söyleyen yabancı uyrukluların, kendilerini gözaltına almak isteyen polise mukavemette bulunduğu iddia edildi.

Gözaltına alınan iki yabancı uyruklunun, polise verdikleri ifadede, isimlerinin Sasa Petricic ve Derek Stoffel olduğunu, Kanada'da yayın yapan bir televizyonda muhabirlik yaptıklarını ve haber amaçlı çekim gerçekleştirdiklerini ileri sürdükleri öğrenildi.

Gözaltındaki iki yabancı uyruklunun, "kamu görevlisinin çalışmasına engel olmak, polise mukavemette bulunmak ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu'na muhalefet" suçlarından yarın sabah adliyeye sevk edileceği bildirildi.

 

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