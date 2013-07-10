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Otopsi raporu: Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm nedeni kafasına aldığı darbe

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin, hayatını kaybeden Gezi eylemcisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili yaptığı otopsi raporunda, 'kafasına aldığı darp kalp hastalığını tetikledi' saptaması yer aldı

10 Temmuz 2013 15:21

Eskişehir'de yaklaşık 20 gün önce yapılan Gezi parkı protestoları sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülen ve bugün hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın otopsi raporunda, Korkmaz'ın kalp hastalığının bulunduğu fakat kafasından darp edilmiş olmasa, hayatını kaybetmeyeceği ifade edildi. Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran'da Gezi Parkı eylemleri sonrası “sivil ve eli sopalı” kişilerin saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan ve beyin kanaması geçiren Korkmaz, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir ayı aşkın süredir tedavi görüyordu. Korkmaz saat 11:00 itibariyle hayatını kaybetti. Korkmaz'ın ölümü Gezi Parkı eylemleri ile ilişkili 5. ölüm oldu.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemi sonucu hazırlanan adli tıp raporunda, "ölümünün kafa travmasına bağlı beyin kanaması ve bağlı komplikasyonları" sonucunda gerçekleştiği ifade edildi. Raporda, Korkmaz’ın kalp rahatsızlığı nedeniyle kullandığı "kumadin" adlı ilacın kafa ve beyin travması ile irtibatının olabileceği ifade edilerek, "Yani kendisinde mevcut hastalığın beyin ve travmasının ölümünü hızlandırdığı, kafa travması husule gelmeseydi ölümün husule gelmeyeceği" kaydedildi.

 DHA, Ali İsmail Korkmaz'ın cenazesinin, akşam saatlerinde memleketi Hatay’a götürüleceğini belirtti.

 

Saldırganlar yakalanamadı

 

2eylül.com.tr'den Can Hacıoğlu'nun haberinen göre, Ali İsmail Korkmaz’a saldıranların kamera görüntülerinden belirlendi. Ancak saldırganlar halen yakalanmış değil, polisin saldırıyla ilgili soruşturması sürüyor.

 

Ali İsmail Korkmaz'ın avukat abisi Gürkan Korkmaz saldırı sonrasında yaptığı açıklamada "Kardeşimin omzunda ve kafasında darp izleri var. Yapılan ilk müdahaleden sonra, eve gelmiş. Ancak daha sonra durumunun ağırlaşması üzerine tekrar hastaneye başvurmuş. Hastanede kendisine beyin kanaması geçirdiği teşhisi konulmuş" demişti.

 

 

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