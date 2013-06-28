Gezi eylemcilerine 'terör'den sonra 'polis öldürmeye teşebbüs' suçlaması

Gezi eylemlerine destek verdiklerinden dolayı Ankara'da gözaltına alınan 23 kişiyede 'insan öldürmeye tam teşebbüs ve yaralama' ile suçlanarak adliyeye sevk edildi. Öte yandan, Ethem Sarısülük'ün katil zanlısı, polis memuru A.Ş'nin süren soruşturmasında 'müştekî' olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Radikal'in haberine göre, Ethem Sarısülük’ün katil zanlısı polis memuru A.Ş’nin, terör savcılığınca sürdürülen soruşturmada, ‘müşteki’ olarak değerlendirildiği ortaya çıktı. Gezi eylemlerine destek verdikleri için haklarında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheli savcılık ve hâkimlik sorgusu için dün sabah Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilere, ‘insan öldürmeye tam teşebbüs ve yaralama’ suçlaması da yapıldı.

Soruşturmanın ilk dalgasında gözaltına alınan şüphelilere de bu suçlama yapılmış, ancak hâkim yeterli delil bulunmaması nedeniyle reddetmişti. İkinci dalgada gözaltına alınan şüphelileri yine bu suçlamanın yöneltilmesi, savcılık sorgusunda tartışmalara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre avukatlar Sevilay Özkurt ve Semra Demir,sorgu savcısına “Ankara’daki eylemlerde hayatını kaybeden kamu görevlisi bulunmamaktadır. Müvekkillerimize neden bu suçlama yapılıyor” diye sordu. Savcı da, “Ethem Sarısülük’ün vurulduğu yerde, polislere yönelik linç girişimi nedeniyle bu suçlama yapılmaktadır” yanıtını verdi. Avukatlar, “O zaman Ethem Sarısülük’ü vuran şüpheli polis memuru A.Ş. de mi müşteki durumunda ” sorusunu yöneltti. Aynı savcı, “Olabilir” yanıtını verdi.

Tanıklar tehdit ediliyor

Sarısülük ailesinin avukatları ise şüpheli polis memuru için verilen serbest bırakma kararına savcılığın itirazda bulunması için başvurdu. Dilekçede “Mahkemenin şüpheliyi serbest bırakması cinayetin cezasız bırakılmaya çalışıldığı algısının oluşmasına sebep olmuştur” denildi.

Sarısülük’ün ölümüyle ilgili soruşturmada tanık olarak ifade veren Mehmet Can Tayşan hakkında ise arama kararı çıkartıldı. Sarısülük’ün ailesinin avukatları tarafından yapılan açıklamada, “Tanık olarak ifade verebileceğini telefonla bildiren Şahin İmga 1 hafta önce tutuklandı. Keşifde dinlenen tanığımız Burhan Çoban telefonla aranarak tehdit edildi. Tanıklarımızdan elinizi çekin” denildi.