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Gezi eylemcilerine 'Ermeni' diyen güreşçi kamu spotunda oynadı

Gezi Parkı eylemcilerine yönelik ırkçı ifadeler kullanan Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Akdeniz Oyunları'nda bayrak taşımasının ardından kamu spotunda rol aldı

11 Temmuz 2013 16:04

Gezi eylemcilerine yönelik attığı ırkçı ve hakaret içeren tweetlerle büyük tepki çeken, ardından da Akdeniz Oyunları'nın açılış töreninde Türk sporcu kafilesinin önünde bayrak taşıyan güreşçi Rıza Kayaalp bu kez de kamu spotunda rol aldı.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, Kayaalp, rol aldığı kamu spotunda, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a ''Kralsın'' diyerek gündeme gelen Marmarisli Selahi Varol ile kamera karşısına geçti. Marmarisli Selahi Varol, “Vay, büyüksün, kralsın, yaparsan sen yaparsın” diyor ve Rıza Kayaalp'le güreşiyor.

Kayaalp’in Gezi eylemi sırasında attığı mesajlar orijinal haliyle şöyle:  “Ermenilere bıraktınız meydanı, Allah belanızı versin eylemci çapulcuları. Ermenistan halkı kutlama yapıyormuş Taksim'i işgal ettik Türkiye’ye rahatça hakaret edebiliyoruz diye. Sizin yaptığınız eylemi s.... Vatan hainleri.”

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