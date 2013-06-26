Gezi eylemcilerine 'çadırda kaçak elektrik kullandıkları' gerekçesiyle suç duyurusu

Taksim Gezi Parkı'ndaki olaylara destek için yapılan eylemler sırasında elektrik panosundan elektrik kullandığı iddia edilen 9 kişi hakkında kaçak elektrik kullandıkları iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kutlubey Mahallesi'ndeki bir parkta 19 Haziran'da eylem yapan gruptakilerin bazılarının, yanlarında getirdikleri su ısıtıcısını TEDAŞ'a ait elektrik panosunu kullanarak çalıştırdıklarını tespit edilince TEDAŞ yetkililerine bilgi verdi.

Söz konusu yere giden ekipler, su ısıtıcısının bağlı olduğu kabloyu çıkartarak, kaçak elektrik kullanımına son verdi. TEDAŞ ekipleri, 9 kişi hakkında kaçak elektrik kullandıkları iddiasıyla tutanak tuttu.

TEDAŞ görevlileri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceledikten sonra Cumhuriyet Savcılığına söz konusu 9 kişi hakkında kaçak elektrik kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kullanılan kaçak elektriğin bedelinin 46 lira 81 kuruş olduğu, söz konusu bedelin ödenmesi halinde herhangi bir adli işleme gerek kalmayacağı öğrenildi.