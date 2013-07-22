Gezi direnişinde kaç gazeteci kovuldu?

Türkiye Gazeteciler Sendikası, Gezi direnişinin başladığı 27 Mayıs‘tan beri, en az 22 gazetecinin işten atıldığını, 14 gazetecinin zorunlu izne gönderildiğini, 37 gazetecinin istifa etmek durumunda bırakıldığını açıkladı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası, bu süreçte işini kaybeden gazetecilerle birlikte bugün TGS Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Konuyla ilgili olarak TGS'den şu açıklama yapıldı:

"TMSF'nin el koymasının ardından hükümetle uyumlu sermaye gruplarına satılan ve yayın çizgisi değiştirilen medya kuruluşlarında da işten atmalar sürüyor.

Bu tablo, medya emekçilerinin özlük haklarından, iş güvencesinden ve editoryal bağımsızlıktan yoksun çalıştırıldıklarının en bariz örneği.

TGS İstanbul Şubesi olarak, medyadaki bu kıyıma, güvencesiz çalıştırmaya, sansüre ve dezenformasyona karşı; işten atılan, istifa eden, zorunlu izne gönderilen basın emekçileriyle dayanışma içinde olacağımızı duyuruyoruz."