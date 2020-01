Gezi davasında polis ile eylemciler birbirine biber gazı sıktı

Kayseri'de Gezi Parkı'na destek eylemlerine katılan 160 kişinin yargılanmasına 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bu sabah başlandı. Sosyalist Demokrasi Parti'li (SDP) bir grup ile polis arasında tartışma çıktı. Polis gruba biber gazı ile müdahale edince, gruptakiler de polise biber gazı sıktı.

Demet Öztürk ve Mükremin Öksüzgil'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haber göre, Kayseri'de Eski Adliye binası 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen Gezi davası için polis geniş önlem aldı. Dava sürerken adliye binası önünde gerginlik yaşandı. Çeşitli gruplar adliye önünde ayrı ayrı açıklama yaparken, "Her yer Taksim, her yer direniş " sloganları atıldı. Bu arada SDP’li bir grup ellerindeki flamalarla adliye binası önündeki alana girmek isteyince polisle aralarında tartışma çıktı. Polisin gruba biber gazıyla müdahale etmesi üzerine, gruptakiler de polise biber gazı sıktı. Gazdan etkilenen 1’i polis 3 kişiye müdahale edildi.