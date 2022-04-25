Gezi davasında çıkan kararlara Ahmet Şık'tan tepki: Çok öfkeliyim; itiraz etmeyen herkes bu kararın sorumlusudur!

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Gezi davasında çıkan kararlara tepki göstererek “Çok öfkeliyim. İktidar zaten haysiyetsiz. Bunlar zaten suç örgütü. İtiraz etmeyen herkes bu kararın sorumlusudur." dedi.

1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir indirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.

TIKLAYIN | Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Emekçi'ye 18 yıl hapis ve tutuklama!

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, duruşmanın ardından Çağlayan Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.

Ahmet Şık açıklamasında, “Çok öfkeliyim. Kime öfkeli olduğumuzu gayet iyi biliyoruz. Kaybedecek başka bir şeyiniz yok şu anda” diye konuştu.

Ahmet Şık şunları söyledi:

“Hepimizin bir yemin etmesi gerekiyor. O yemin çocuklarımızın geleceğine dair bir söz. Bugün karşı çıkmazsanız haysiyetinizden vaz geçmiş olacaksınız. İktidar zaten haysiyetsiz. Bunlar zaten suç örgütü. İtiraz etmeyen herkes bu kararın sorumlusudur. Hiçbir şeye sesini çıkarmayan kendine muhalif diyenler bunun sorumlusudur. İktidar yanlısı olmayanlar da aynaya baksın biz nasıl insanlarız ki arkadaşlarımızı bu mahkemeye teslim ettik diye kendilerine sorsun. Herkes elini taşın altına sokacak.”