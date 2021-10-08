Gezi Davası'nı izleyen AP Türkiye Raportörü: Kaçırılan bir başka fırsattı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Gezi Parkı davasıyla ilgili konuşarak, Osman Kavala için özgürlük istedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Amor, "Bugün, İstanbul'da Osman Kavala davasına kişisel ve AP adına dayanışmamı göstermek için katıldım. Ne yazık ki Türk yetkililerin uluslararası taahhütlerine saygı göstermesinde kaçırılan bir başka fırsattı" dedi.

Amor, bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirilerek görülmeye başlanan Gezi Parkı davasını takip etti. Türkiye Raportörü, davada yargılanan tutuklu iş insanı Osman Kavala ile hem kişisel hem AP adına dayanışma göstermek için burada bulunduğunu belirtti.

"Gerçek olgulara ihtiyacımız var"

Amor, AP'nin dava ile ilgili basın açıklamasını da paylaştı. Amor, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına saygı duymaya ve siyasi motivasyonla üretilmiş suçlamalardan kaçınmaya çağırdı. Raportör Amor, "Türk yetkililerin son demeçlerindeki AB ile yakınlaşma konusunda samimiyetlerini görmek için gerçek olgulara ihtiyacımız var" dedi Amor, bunun AİHM kararlarına saygı duymayla olabileceğini de belirtti. (ANKA)