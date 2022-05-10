Gezi Davası’ndaki tutuklamalara yapılan itiraz reddedildi

Gezi Davası’nda hapis cezası verilen iş insanı Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman'ın tutukluluklarına yapılan itiraz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 21 Nisan tarihli duruşmada, iş insanı Osman Kavala, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın tutuksuz sanıkları Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Tayfun Kahraman hakkında ise 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım' suçlamalarıyla, 18'er yıl hapis cezası veren mahkeme, tutuklanmalarına karar vermişti.

Gezi Davası avukatları müvekkillerinin tutukluluklarına itirazda bulundu. İtiraz, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme heyeti, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında usul ve yasaya aykırı bir husus tespit edilemediği" gerekçesiyle, itirazı oy birliğiyle reddetti. (DHA)



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