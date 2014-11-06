'Gezi çocuklarından korkan Erdoğan, Berkin'i suçlu göstererek kendini haklı çıkarmaya çalışıyor'

Gezi olayları sırasında başına isabet eden gaz kapsülü sebebiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündeminden düşmüyor. “Ekmek almaya gitti, diyorlar. Yalan. Ne ekmek almaya? Sapanlarla, maskelerle resmi var” diyen Erdoğan’a, Berkin'in babası Sami Elvan’dan sert tepki geldi. Daha önce Cumhurbaşkanı’nın miting meydanlarındaki hakaret içerikli ifadeleri için suç duyurusunda bulunan baba Elvan, “Gezi çocuklarından korkan Erdoğan, 14 yaşındaki çocuğu suçlu göstererek kendini haklı pozisyona çıkarmaya çalışıyor” dedi.

3 gün önce Bezmialem Üniversitesi’nin akademik yılının açılışında konuşan Erdoğan, Berkin Elvan’ın teröre itildiğini söylemişti.

Zaman’dan Şakir Tanrısever'e konuşan Sami Elvan, Cumhurbaşkanı’nın sözlerinin kendi suçluluğunu ortaya koyduğunu vurguladı. “Bu konuda ne kadar rahatsız olduğu, Gezi çocuklarından ne kadar korktuğu açıkça ortada.” tespitinde bulunan baba, ‘ekmek’ iddiasına da açıklık getirdi: “Berkin ekmek almaya gitse de gitmese de onun onu öldürtmesi gerekmiyordu. Emir vermesi gerekmiyordu. Onun polisinin destan yazması gerekmiyordu. Halkı koruması gerekiyordu.” Berkin Elvan’ın anne ve babası, 28 Kasım’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan şikayetçi olmuştu. Erdoğan’ın meydanlardan, hayatını kaybeden oğullarına hakaret etmeye devam ettiğini belirten Berkin’in ailesi, Erdoğan’ın yargılanmasını istemişti. Suç duyurusunun ardından açıklama yapan baba Sami Elvan, Erdoğan’ın Berkin’i unutmadığını, her fırsatta hatırasına hakaret ettiğini belirterek özetle şu eleştirilerde bulunmuştu: “Bu nasıl Müslümanlık? Müslüman ölünün hatırasına hakaret eder mi? Müslüman ölenin anasını yuhalatır mı? Erdoğan, Burakcan’ın (Berkin Elvan’ın cenazesinin defnedildiği gün Okmeydanı’nda başından vurularak öldürülen Burakcan Karamanoğlu) babası ile Berkin’in babası düşman olsun istiyor. Alevi-Sünni, Türk-Kürt, başörtülü-başörtüsüz birbirine düşman olsun istiyor.”