'Gezi benzeri olaylarda Irak ve Suriye'den getirilen silahlı unsurlar mı kullanılacak?'

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya, “Gezi Direnişi gibi toplumsal muhalefet olaylarında Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları dışında, Irak ve Suriye’den gelen ya da getirilen silahlı-sivil unsurların kullanılacağı iddiaları doğru mudur” sorusunu yöneltti.

Türkiye’nin İŞID gibi radikal unsurlara lojistik, silah ve eğitim gibi verdiği destekler ilgili uluslararası kamuoyunda tartışmaların bitmediğine dikkat çeken Özgündüz, “Hükümetinizden her türlü desteği gören Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) lideri Cemal Maruf ile birlikte 14 bin silahlı unsurunun çoğunun ülkemize girdiği haberleri basında yer almıştı” dedi.

CHP’nin eski savcı milletvekili Ali Özgündüz, olası Gezi benzeri toplumsal olaylarda devletin kolluk gücünün dışında yabancı radikal unsurların kullanılıp kullanılmayacağı konusunu yanıtlaması istemiyle İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlığına verilen soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Hem Avrupa Birliği (AB) hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de uluslararası kamuoyunda Türkiye’nin Ortadoğu’daki IŞİD gibi radikal unsurlara silah, lojistik ve eğitim gibi destekler vermesi tartışılıyorken, ülkemize yeni unsurların getirildiği çeşitli platformlarda iddia edilmektedir. Özellikle Gezi Direnişi gibi, demokratik hak olan toplumsal muhalefetin önüne geçebilmek ve bu gibi eylemleri şiddetle bastırabilmek amacıyla ülkemize getirilen kişilerin silahlı olmak üzere eğitime tabi tutulduğu ileri sürülmektedir. Özellikle geçtiğimiz günlerde Halep’te çatışan ve Hükümetinizden her türlü desteği gören Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) lideri Cemal Maruf ile birlikte 14 bin silahlı unsurunun çoğunun ülkemize girdiği haberleri basında yer almıştı. Bahsi geçen durum, iddiaların doğruluğuna olan inancı artırmaktadır. Bu bağlamda:

.Hükümetinizin, yeni yaşanabilecek özellikle Gezi Direnişi gibi toplumsal muhalefet olaylarında Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları dışında, ülkemize Irak ve Suriye’den gelen ya da getirilen silahlı-sivil unsurların kullanılacağı iddiaları doğru mudur?

.Uluslararası basın yayın kuruluşlarında, özellikle Suriye’de savaşan çok sayıda radikal unsurun ülkemizde eğitim gördüğü haberleri yer almış, hatta bomba eğitimi ve silahlı eğitimin yapıldığı bu yerlerin fotoğrafları ve videoları yayınlanmıştır. Bahsi geçen iddialar doğru ise ülkemize getirilen kişiler bu kamplarda mı eğitim görecektir?

.Bu konuda Bakanlığınız tarafından bir açıklama yapılacak mıdır?