Gezi Parkı'nda gidişatı belirlemek için 7 ayrı forum düzenlenecek

Taksim Dayanışması Gezi Parkı içinde 7 bölgede forum yapacak. Forumlarda herkes söz alacak ve Gezi Parkı için alınan karar yarın saat 10:00'da basın toplantısıyla açıklanacak.

Dayanışma tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Biz beraber karar alacağız. Buraya tek bir çakılmayacak. Parkımız park olarak kalacak. Topçu kışlası değil. Bugün kendi organizasyonumuzu kurma vaktidir.

Tüm gözaltıların serbest bırakılmasını istiyoruz

Tepkimiz Recep Tayyip Erdoğan'adır.

Biz barikatları zorladık. Biz gezi parkını ve Taksim'i kazandık. 15 gündür Gezi'de bekliyoruz.. Bu nedenle beraber karar vermek istiyoruz ve forumlar düzenleyeceğiz ve mücadelemizi nasıl devam ettireceğimize karar vereceğiz.

Yağmaya izin vermeyeceğiz burada 3'üncü köprü ve havalimanı da konuşulacak. Yeşil alanlarımızın katledilmesine izin vermeyeceğiz. Kentler bizimdir.

Forumları bugün 16:00'da başlatacağız.

Yarın saat 10:00'da basın açıklamasıyla sonucu duyuracağız”

Bu açıklamanın ardından Gezi Platformu 15 Haziran’da saat sabah 10:00’da basın toplantısıyla sonucu açıklayacaklarını duyurdu.

Direnişin gidişatını belirlemek için Park içinde 7 bölgede forum yapılacak

Taksim Dayanışması adına dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman eylemcilere dün ilettikleri talepleri okudu. Daha sonra Can Atalay bir konuşma yaptı, Atalay, "Sanatçılara, aydınlara baskı yaparak çevremizdeki haleyi zayıflatmaya, inceltmeye çalışıyorlar. Biz beraber karar alacağız. Buradaki eğilimleri beraber göreceğiz. Başta Taksim olmak üzere ülkedeki kent meydanlarındaki siyaset yasağını sürdüremezler buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Bilge Seçkin ise " Başbakanla yapılan görüşmenin ardından Gezi sakinleri buranın gidişatı hakkında bir karar verecekler. Bunun için de Gezi Parkı 7 bölüm olarak forumlar halinde tartışacak ve eğilimini ortaya çıkaracak. Herkesin eşit söz hakkı var ve bu eşit söz hakları çerçevesinde bir eğilim çıkmasını bekliyoruz.

Genel olarak zaten buradaki eğilimlere uygun olarak bir çalışma yürütüyor Taksim Dayanışması, ama kritik bir eşikte olduğumuz için herkesin zaten kendi iradesiyle geldiği bir yer burası, insanların bu iradelerini beyan etmelerini bekliyoruz bu forumlarda ve bu irade çerçevesinde bir karar alınacak" diye konuştu. Forumların belli bir süresinin olmadığını ifade eden Seçkin, ortak bir sonuç çıkana kadar devam edeceğini aktardı. Bu arada CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Okan Bayülgen parka ziyarette bulundu.