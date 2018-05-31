Gezi 5 yaşında | İstiklâl'de yürüyüş yapıldı: Karanlık gider Gezi kalır

Gezi Parkı eylemlerinin 5. yıldönümü nedeniyle, TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nın önünde toplanan çok sayıda kişi İstiklâl Caddesi’nde yürüdü.

Polisin, Fransız Konsolosluğu önünde barikat kurarak grubun Gezi Parkı'na yürümesine izin vermemesi nedeniyle basın açıklaması burada Mimar Mücella Yapıcı tarafından okundu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)'nin, Beyoğlu'ndaki binası önünde bir araya gelen bir grup, saat 19.00'da, 'Karanlık Gider Gezi Kalır' yazılı pankart açarak Gezi Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisin izin vermemesi nedeniyle grup üyeleri, Fransız Konsolosluğu önünde yürüyüşe son verdi. Taksim Dayanışması adına basın açıklamasını okuyan mimar Mücella Yapıcı, Gezi eylemleri sırasında 36 kişinin gözlerini yitirdiğini, binlerce insanın yaralandığını ve onlarca kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak “Tam 5 yıl önce bugünlerde Taksim Meydanı ve Gezi Parkı başta olmak üzere, yaşamımız ve yaşam alanlarımıza amansız bir şiddetle saldıranların karşısında; Omuz omuza verdik… Dayanışma olduk… Umut olduk... Barış olduk… Milyonlarca yurttaşın güzel bir geleceğe dair umudunu yeşerten Gezi Direnişi, en zor zamanlarımızda dahi bizlere yaşam enerjisi oldu. Gezi Direnişi, hepimize öyle bir ruh üfledi ki; her yerimizden enerji ve yaratıcılık fışkırdı! Tüm dünyaya örnek olan bu barışçı ve yaratıcı direniş öylesine akıl almaz ve amansız şiddetle bastırılmaya çalışıldı ki; 36 canımız gözlerini yitirdi, binlercesi yaralandı, onlarca canımızı sonsuzluğa uğurladık. Onlar bize Gezi'yi emanet ettiler. Gezi'den umut doğdu, dayanışma doğdu, bir arada yaşam arzusu doğdu, kardeşlik doğdu, paylaşmak doğdu. Aynı zamanda kararlılık doğdu, irade doğdu ve en önemlisi sevgi doğdu. Gezi'de doğan bütün güzelliklere gözümüz gibi bakacağız, büyüteceğiz" dedi.

Yürüyüşe, Taksim Dayanışması bileşenleri, Gezi'de yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ile ağabeyi Gürkan Korkmaz, Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfi Sarısülük, Medeni Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım, Hasan Ferit Gedik’in annesi Nuray Gedik, Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, CHP Milletvekilleri Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP İl Eş Başkanı Esengül Demir, HDP Milletvekili adayı Oya Ersoy, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında olduğu yüzlerce kişi katıldı.

Polis, dün sabah saatleri itibariyle Gezi Parkı ve çevresini bariyerlerle kapatmıştı.