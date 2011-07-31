-GEZGİNİN KEÇİSİNİ ÇALDILAR KIRKLARELİ (A.A) - 31.07.2011 - İpek Yolu güzergahını izleyerek Avrupa'dan Moğolistan'a 30 yılı aşkın süredir gidip gelen İtalyan gezgin Roland Verdon'un (51) Kırklareli'de keçisi çalındı. Kendisine ''Deveci Goran'' adını takan Verdon, yanına kattığı deve, keçi, kedi, köpek, hindi, tavuk ve eşekten oluşan hayvan sürüsüyle 10 gün önce İpek yolunu izleyerek Kırklareli'ne gelmiş ve burada kamp kurmuştu. Tabyalarda kamp kuran Verdon'un keçisi ve kullandığı kap kacak, bu sabah henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Verdon, sabahın erken saatinde at arabalı birkaç kişinin bölgede dolaştığını gördüğünü ve bu kişilerden şüphelendiğini bildirdi. 30 yıldır İpek Yolu güzergahına dikkat çekmek için göçebe hayat yaşadığını ifade eden Verdon, ''Ben 30 yıldır İpek Yolu güzergahına dikkat çekmek için göçebe hayat yaşıyorum. Karnım yarı aç yarı tok yatıyorum. Bana destek olunması gerekirken mallarımı çalıyorlar. İnşallah bu son olur'' dedi. Verdon'nun emniyete verdiği ifadede, hırsızlığı gerçekleştiren kişi yada kişilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi.