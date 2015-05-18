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Dünya
Deutsche Welle

'Gezegenimizin alternatifi yok'

Aralık ayında Paris’te düzenlenecek BM İklim Zirvesi öncesinde 35 ülkenin temsilcisi Berlin’deki hazırlık toplantısında bir araya geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, "Gezegenemizin alternatifi yok" dedi.

18 Mayıs 2015 16:03


“Petersberg İklim Diyaloğu” kapsamında 35 ülkenin temsilcisi Almanya'nın başkenti Berlin'de buluştu. Gayriresmî buluşma ile aralık ayında Paris'te düzenlenecek olan BM İklim Zirvesi'ne hazırlık yapılması amaçlanıyor. Toplantıya ev sahipliği yapan Almanya Çevre Bakanı Barbara Hendricks, iddialı hedefler üzerinde uzlaşma sağlanabilmesi için Berlin'den güçlü bir mesaj gönderilmesi gerektiğini söyledi. Paris'te yapılacak İklim Zirvesi'nde küresel bir iklim anlaşmasının kabul edilmesi hedefleniyor.

Alman Bakan Hendricks, “2015 iklimin korunması için küresel anlamda çok önemli bir yıl” dedi. “Küresel ısınmayı iki derece ile sınırlandırma hedefine nasıl ulaşabileceğimiz konusunda bir anlaşma sağlamamız gereken an geldi” diye konuşan Bakan, ‘hiç olmazsa iki derece hedefine yaklaşmak için' bazı adımlarım atılması gerektiğini belirtti. Hendricks, Almanya'nın 2020 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltma ve buna ek olarak da Almanya'daki enerji sektöründe 22 milyon ton karbondioksit tasarrufu yapılması hedefine de bağlı kaldığını açıkladı.

Toplantıya katılan Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius ise “Petersberg İklim Diyaloğu, Paris'te başaralı bir İklim Konferansı düzenlenebilmesi için önemli bir aşama” dedi. İklimin korunması için daha fazla çaba gösterilmesini isteyen Bakan, “Bunun alternatifi yok, zira gezegenimizin alternatifi yok” diye konuştu.

Petersberg İklim Diyaloğu toplantısında zararlı sera gazı emsiyonlarının azaltılmasının yanı sıra küresel bir anlaşmanın finansmanı, iklimin korunması için ortak kuralların belirlenmesi gibi konular da ele alınacak. Toplantıda Almanya Başbakanı Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ın da birer konuşma yapması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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