Geyve'de orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya’nın Geyve İlçesi Çine-Alıplar-Çamlık üçgenindeki ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde çıkan yangına, başta Geyve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olmak üzere, Geyve Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çevre il ve ilçelerden gelen 40 arazöz ile Orman Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 2 helikopter müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, güçlükle kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 5 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Geyve İlçesi Çine Mahallesi\'nde bir vatandaşın tarlasında yaktığı anız nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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