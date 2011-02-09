-GEYT: ORDU MÜDAHALE EDEBİLİR KAHİRE/RİYAD (A.A) - 09.02.2011 - Mısır Dışişleri Bakanı Ahmet Abdul Geyt, karmaşa durumunda ordunun müdahale edebileceğini söyledi. Mısır'ın Mena ajansı, Geyt'in El Cezire televizyonuna verdiği demece dayanarak, Dışişleri Bakanının ülkenin karmaşaya sürüklenmesini engellemek için anayasanın korunması çağrısında bulunduğunu belirtti. Ajans, Geyt'in karmaşa durumunda durumu ele almak için ordunun müdahale edebileceği uyarısında bulunduğunu duyurdu. Haberde, Geyt'in anayasanın korunmasının "gücü ele geçirmeye ve geçiş sürecini idare etmeye çalışan bazı maceraperestlerden" ülkeyi koruyacağına ilişkin sözlerine de yer verildi. Öte yandan, Mısır'ın yeni Kültür Bakanı istifa etti. Kültür Bakanı Cabir Asfur, AFP'ye yaptığı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini bildirdi. Asfur'a yakın bir kaynak, Kültür Bakanının Başbakan Ahmet Şefik'e istifasını sunduğunu, istifa sebeplerinin daha sonra kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Edebiyat eleştirmeni ve üniversitede profesör olan Asfur'un hükümette yer alması, bazı aydınların tepkisine neden olmuştu. Asfur, 25 yıldır görevde olan Faruk Hüsnü yerine, 31 Ocakta Kültür Bakanı olarak görevlendirilmişti. -KRAL ABDULLAH VE OBAMA İKİNCİ KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ- Suudi Arabistan Kralı Abdullah ve ABD Başkanı Barack Obama, Mısır hakkında bir kez daha telefonda görüştü. Suudi Arabistan ajansı Spa, haberinde, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i protesto gösterilerinin 16. gününde Kral Abdullah ve Obama'nın Mısır'daki olayları değerlendirdiğini belirtti. Liderlerin, Suudi Arabistan ve ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu, ayrıca Obama'nın Kasım ayında ameliyat olan Kral Abdullah'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldığı bildirildi. Kral Abdullah ve Obama, Mısır ile ilgili ilk kez 29 Ocakta telefonda görüşmüştü.