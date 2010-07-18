Geyşalar da çağa uydu

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Ama devir değişti. Japonya'da Geyşa'lar artık tanesi 6 dolar olan bira servisi yapıyor.Vaktiyle Japonya'ya gelen turistler Geyşa'larla yeşil çaya ve sanatsal sohbetlere yüzlerce dolar vermeye gönüllüyken, küresel ekonomik kriz 'geyşa muhabbetini' de değiştirmiş görünüyor.Hal böyleyken daha ucuz ve daha cesur olmanın zamanı diye düşünen girişimciler, geyşaların saki olduğu bira bahçeleri açmaya başyladı.Japonya'da geyşa yetiştiren okulların, Geyşa evlerinin ve konuklara hoş vakit geçirtmek için olanak sunan çay ocaklarının yoğun olarak bulunduğu Gion'da ziyaretçiler artık geyşalar tarafından servis edilen biralarını tokuşturup stajyer geyşalarla sohbet edebiliyor.Gelenek tamamen yok olmuş ya da değişmiş değil elbette. Bira bahçesinin özel sahnesinde Geyşa'lar geleneksel danslarını da yapıyor.Ziyaretçiler, yaklaşık 20 dolara 'Geyşa paketi' alabilirler. Bu pakete, bir kuplu bardak bira, iki ara sıcak ve kimonolu geyşanın eşlik etmesi dahil.Yetkililer, müşterilerin azalması nedeniyle konseptte değişiklik yaptıklarını söylüyor.Geyşa dünyası 18. yüzyılda Kyoto'da gelişmeye başlamış. Geyşa'lar, çay seremonisinden kimono giymeye ve klasik müzik aletleri çalmaya kadar uzanan geleneksel sanat yuvası haline gelin geyşa evlerinde katı kurallarla eğitilen genç kızlardı. Eğlendirmek ve cinsel herhangi bir 'hizmet' sunmayan geyşaların sayısı Japonya'da 1928'de 80 bine ulaşmıştı. Ancak o zamandan beri giderek düştü ve ülkede 1000 kadar geyşa olduğu tahmin ediliyor. Ancak 'bira açılımıyla' insanların ilgisinin ve bu sayının yeniden artabileceği düşünülüyor.